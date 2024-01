Ciao Darwin quando lo fanno? Che amarezza

In onda stasera 19 gennaio ci sta la semifinale di Supercoppa tra Inter-Lazio e non la puntata di Ciao Darwin 9 come ogni venerdì. Cosa è successo a Paolo Bonolis?

Almeno ci facevamo due risate, oltre a vedere il fisico di avvenenti ballerine staranno pensando “gli italiani” tanto cari a Paolo Bonolis e che saluta ogni volta che ci sta Ciao Darwin. Da due mesi oramai ogni venerdì i fidi telespettatori di Canale 5 non vedevano l’ora di sintonizzarsi per vedere il loro programma preferito che fa anche ottimi ascolti. Dalla sigla Matti siamo tutti matti alla bella Madre Natura da scoprire (anche se nell’ultima puntata era un Padre Natura) passando per la sfilata fino al gioco dei cilindroni non c’era un momento che non strappava qualche risata e faceva dimenticare per un po’ tutti i problemi della vita quotidiana. Il corpo di ballo di Ciao Darwin è ovviamente un altro dei motivi per cui vale la pena vedere la trasmissione. Le coreografie sensuali, le battute simpatiche del conduttore e i piacevoli sorrisi a cui ci hanno abituato queste artiste restano insieme al viaggio nel tempo e alla prova di coraggio i punti più alti dello storico programma creato da Paolo Bonolis. La linea comica come sempre è affidata a Luca Laurenti che è molto apprezzato da tutti per la sua verve. Stasera però non lo fanno Ciao Darwin 9 neanche dopo la partita di Supercoppa perché il palinsesto Mediaset del 19 gennaio 2024 prevede prima il post partita della semifinale Inter-Lazio con Monica Bertini e poi il film L’agenzia dei bugiardi con Giampaolo Morelli, Herbert Ballerina e Alessandra Mastronardi.

Ciao Darwin 9 sospeso? La verità

Ciao Darwin 9 è stato sospeso dunque per qualcosa che è successo a Paolo Bonolis o per bassi ascolti? Fregnacce come risponderebbe il conduttore visto che il web è affastellato di fake news che vedono Ciao Darwin 9 chiuso perché condannato dall’auditel o per altri motivi inventati di sana pianta. La trasmissione è viva e vegeta e tornerà settimana prossima, sempre di venerdì, per allietare la serata dei telespettatori. Resta però un’edizione davvero particolare quella di Ciao Darwin perché è stata registrata un anno fa e si è ritrovata spesso a dover lottare, non solo con The Voice Kids, ma anche con il calcio italiano. Prima della Supercoppa infatti, spesso erano in programma di anticipi del venerdì di serie A, un competitor che ha tolto un po’ di spettatori allo show con Madre Natura. La scelta di puntare sul torneo a quattro squadra che si tiene in Arabia Saudita sembra però funzionare, infatti ieri la combo Terra Amara su Canale 5 e Napoli-Fiorentina su Italia 1 ha vinto contro la nuova puntata di Doc 3, fiction di enorme successo di Raiuno. I detrattori però parlano di vittoria di Pirro perché alla fine per battere Luca Argentero nei panni del dottor Fanti, Mediaset ha dovuto schierare due pezzi da 90. Per quanto riguarda Ciao Darwin 9, questa edizione finirà il 9 febbraio considerando anche la pausa prevista nella settimana del Festival di Sanremo.

