Uomini e Donne Gemma Galgani che fine ha fatto: lutto fake e ira mariana

Gemma Galgani e quella strigliata di Maria a Uomini e Donne. È stata messa da parte al Trono Over ma girano notizie di morte

Gemma Galgani assente da Uomini e Donne, o meglio, non piú a centro studio da ormai oltre un mese fa notizia. La dama ha scritto la storia del programma 2.0, da quando la conduttrice Maria De Filippi ha messo da parte il format del Trono Classico per lasciar spazio a dame e cavalieri di età più matura, con storie importanti alle spalle e soprattutto con la possibilità di vedersi fuori dalla trasmissione.

Dalle prime puntate del Trono Over la dama torinese è sempre stata protagonista indiscussa con le sue storie d’amore e i le liti con Tina Cipollari, diventate leggenda, per questo fa pensare al peggio non vedere piú Gemma Galgani a Uomini e Donne come un tempo. In primo luogo va smentita la fake news che vede l’ex di Giorgio Manetti alle prese con il dolore di un lutto.

Gems non è morta e non deve fare i conti con una tragedia personale. La foto con cuore spezzato e lo schermo nero sul suo profilo Instagram personale era per l’alluvione in Toscana. Un indizio è però l’ira mariana nei suoi confronti circa un mese fa quando l’ha accusata di essere falsa. Per molti il motivo per cui Gemma Galgani a Uomini e Donne non è più protagonista a centro studio delle dinamiche del trono over è dovuto ad un ridimensionamento voluto dalla stessa conduttrice.

Nella puntata andata in onda il 6 dicembre 2023 del dating show, Maria De Filippi ha litigato con la dama torinese dando vita ad uno sfogo sulla sua autenticità, legandosi ad una precedente critica di Gianni Sperti. Tutto è nato da un sospetto riavvicinamento di Silvio e Gemma dopo una registrazione e filmato come contenuto extra post puntata. Si parlava di un caffè che i due avrebbero voluto prendere e con questo input si è parlato nuovamente di loro due, senza poi in realtà un motivo concreto sul fronte ritorno di fiamma.

La puntata seguente ha visto Gemma e Antonio confrontarsi su come stava andando la loro conoscenza senza telecamere. Se il cavaliere all’epoca fece molti complimenti alla torinese, lei non sembrava affatto interessata a proseguire e a cosa stava facendo Antonio preferendo discutere con Giovanni, ex conoscenza. Gianni Sperti a quel punto le ha chiesto se le piacesse e volesse continuare con Antonio e alla risposta negativa della Galgani le ha dato in sostanza della falsa. Per l’opinionista la dama voleva creare solo dinamiche per essere protagonista.

Gemma Galgani perché non è più a centro studio: lo sfogo di Maria De Filippi

Il gesto che ha fatto Gemma ha sancito di fatto la goccia che ha fatto traboccare il vaso del nervosismo di Maria De Filippi nei suoi confronti. La dama si è alzata con stizza e si è andata a sedere al suo posto nel parterre, offesa per le parole di Gianni Sperti. Maria De Filippi ha definito Gemma “tarocca” dando ragione a Gianni perché da tempo non parlava più di storie d’amore e pur non essendo interessa a Silvio e Antonio puntualmente ha continuato a stare a centro studio parlando di fuffa.

Oltretutto la conduttrice ha ribadito che aveva notato questo atteggiamento un po’ fake già da tempo ma per educazione aveva preferito tacere. Non è servito nemmeno il “pentimento” di Gemma e la difesa timida di Tina Cipollari perchè da quel giorno di fatto la Galgani non c’è più stata a Uomini e Donne. Seduta nel parterre senza mai proferire parola e mai coinvolta in qualche dinamica, un silenzio che stona considerando come da circa 20 anni è sempre stata una indiscussa protagonista.

