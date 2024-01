Grande Fratello Giuseppe compleanno cosa è successo mai visto in TV Video

Giuseppe Garibaldi ha compiuto 31 anni nella Casa del Grande Fratello. Fuori, durante la sorpresa, è successo l’imponderabile: insulti e rabbia

Tanti auguri a Giuseppe Garibaldi del Gf che ha festeggiato per il suo 31 anni di età un compleanno indimenticabile. Come poteva essere altrimenti per il bidello di origini calabresi che ha realizzato il sogno di tanti, quello di partecipare come concorrente al Grande Fratello guadagnando in soldi e popolarità. L’ex fiamma di Beatrice Luzzi è tra i protagonisti di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

La storia interrotta nel peggiore dei modi con l’attrice di Vivere, che ancora fa sognare uno scatenato gruppo di fan, i Beabaldi, ha fatto discutere e lo fa fare ancora oggi. La differenza d’età tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi è di 22 anni (31 lui, quasi 53 lei) e sicuramente le accuse reciproche di falsitá, inteso come amore fake a favore di dinamiche, resta ancora una ferita aperta nella Casa.

Prima del compleanno del calabrese del Gf con tanto della scure della censura da parte della regia sono state al centro dell’attenzione altre due Super donne di questa edizione collegate al bidello. L’amore per Samira Lui, non si saprà mai se reale infatuazione o un trasporto amicale, è stato sulla cresta dell’onda anche dopo l’uscita dal Grande Fratello della bella professoressa dell’Ereditá.

Di recente Giuse, come lo chiamano i fan, ha dichiarato il suo sentimento, sempre puro e senza secondi fini, anche nei confronti di Anita, la loro amicizia resta comunque chiacchieratissima. Va aggiunto che, a dispetto di altri concorrenti del reality, Garibaldi del Gf resta tra i preferiti di un’opinionista di spessore come Cesara Buonamici, che apprezza la sua leggerezza, caratteristica che può far perdonare qualche pensante strafalcione se corredato da scuse.

I Beabaldi

È a tal proposito che si inserisce il racconto su cosa è successo al compleanno di Giuseppe del Gf. In occasione di questa importante ricorrenza festeggiata con onore e orgoglio all’interno della Casa, i famigliari più stretti sono partiti dal paese di origine del bidello, Santa Cristina d’Aspromonte, situato in montagna in provincia di Reggio Calabria.

Fuori dalla Casa situata a Cinecittá, come da prassi in questi anni, sono partiti i fuochi d’artificio di rito per celebrare al meglio un giorno cosi speciale per il loro conterraneo calabrese. Sono così partite delle urla di difficile comprensione per chi stava seguendo la diretta del Grande Fratello su Mediaset Extra e mentre Garibaldi cercava di comunicare comunicare con i suoi parenti è successo un episodio spiacevole.

La regia ha subito alzato la musica ad altissimo volume impedendo al gieffino di poter sentire gli auguri della sua famiglia, di solito è concesso. Il bidello si è recato in confessionale per chiedere chiarimenti, almeno sembra essere andata in questo modo dalle ricostruzione su Twitter, l’attuale X, degli utenti più appassionati. D’altronde lo stesso Massimiliano Varrese era sceso in campo per difendere un diritto che spettava al concorrente calabrese.

All’inizio i due ignoravano l’accaduto e il motivo della censura della regia. Cosa è successo al compleanno di Giuseppe del Gf, realmente, lo si evince da un altro video virale sui social. Si sente di sottofondo On The Floor di Jennifer Lopez, Massimiliano chiede ridendo a Garibaldi se i suoi ne avessero sparato un paio di frasi in dialetto calabrese e il festeggiato, sempre ridendo, sembra confermare.

Si deduce, anche dai racconti di altri gieffini, che i parenti di Giuseppe hanno urlato parolacce o insulti di difficile comprensione per loro che non sono della stessa stupenda Regione italiana di cui è originario il collega inquilino. Si ipotizza che gli insulti fossero rivolti a Beatrice Luzzi. Non è un mistero che il bidello ritenga che il comportamento e le parole dell’attrice nei suoi confronti siano state, secondo lui, denigratori e che abbiamo inciso negativamente sul suo percorso. Nella puntata del 23 gennaio del Grande Fratello Garibaldi ha ricevuto come sorpresa la banda del paese di Santa Cristina d’Aspromonte e i suoi parenti per augurargli il meglio per i suoi 31 anni di età appena compiuti.

Ma quanto bisogna essere sfigati per fare un viaggio dalla Calabria solo per insultare in dialetto una donna? e quanto possono essere miserabili questi due che se la ridono compiaciuti?

