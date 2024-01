Grande Fratello Giuseppe Garibaldi di dove è: nome paese e dove sta

Dove si trova il paese di origine di Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello dal nome Santa Cristina d’Aspromonte

Non è mai stato un mistero che Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello è di origini calabresi. Purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, il bidello o personale ATA come ritengono i politically correct che non apprezzano l’essenza della lingua italiana, si è dovuto trasferire al nord. Nel dettaglio è stato prima in Veneto e poi in Emilia Romagna. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello il collaboratore scolastico calabro viveva in pianta stabile a Piacenza senza mai dimenticare quello che è il suo paese d’origine. Come si può anche vedere sul suo profilo Instagram, due nomi portano l’emoticon del cuore rosso che in gergo social significa grande amore: Calabria e Santa Cristina d’Aspromonte.

D’altronde nel suo percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini, la sua Calabrisella è sempre stata al centro delle dinamiche o dei blocchi che lo hanno visto spesso protagonista. Il gieffino è diventato una bandiera tra tarantella e prodotti tipici portati dai parenti che lo hanno incontrato, come n’duja, capocollo, formaggi e agrumi dai sapori inconfondibili di una terra di cui anche il New York Times ha elogiato la qualità delle materie prime. Giuseppe Garibaldi ha fatto anche a Grecia Colmenares una sorta di lista delle migliori attrattive della regione di cui è originario: il tramonto di Capo Vaticano, il lungomare di Reggio Calabria e il tartufo di Pizzo.

Giuseppe Garibaldi paese

Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello è nato a Palmi ma questa indicazione non deve confondere perché è solo il luogo dove la sua mamma lo ha messo al mondo. Il nome del paese del concorrente calabrese del GF è Santa Cristina d’Aspromonte che si trova in provincia di Reggio Calabria. Sul sito ufficiale del comune è riportato che sono poco più di 1000 gli abitanti. Per gli amanti di montagna è situato sull’altipiano dello Zillastro alle spalle della piana di Gioia Tauro. Dal faro del paese è possibile ammirare l’intera Sicilia, in particolare le isole Eolie. L’attuale sindaco in carica dal 2018 e rieletto a maggio 2023 è Salvatore Papalia.

L’origine del nome del paese di Giuseppe Garibaldi del GF richiama la possibile derivazione greca anche se la prima citazione dell’esistenza di un centro abitato che corrisponde all’attuale Santa Cristina d’Aspromonte è nell’Alto Medioevo. Grazie al reality si è conosciuta anche la banda del paese che è stata ospite speciale per festeggiare il compleanno del concittadino presente all’interno della casa e che ha compiuto 31 anni. Ovviamente i musicisti partecipano attivamente anche alla festa del santo patrono che si tiene il 6 dicembre, San Nicola, ed è celebrato con una processione e una messa. Tra le curiosità di Santa Cristina d’Aspromonte un annullo filatelico nel 2001 per celebrare il centenario dell’installazione del telegrafo in paese e la storia di un miracolo che si tramanda dal 1783 quando San Sebastiano debellò un morbo mortale che aveva colpito il paese calabrese. Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello è un cristinese, questo il termine per identificare gli abitanti di Santa Cristina d’Aspromonte.

