Riassunto Mare Fuori 3: dove eravamo rimasti

Dove eravamo rimasti col finale della terza stagione: il riassunto di Mare Fuori 3 per vedere i nuovi episodi

Sono finalmente disponibili in streaming i primi episodi di Mare Fuori 4, la nuova stagione della fortunata serie di Rai 2 ambientata in un carcere minorile di Napoli. A partire da oggi, giovedì 1° febbraio 2024, le prime 6 puntate della nuova stagione sono disponibili in streaming sulla piattaforma Rai Play, e da mercoledì 14 febbraio verranno trasmesse in prima serata su Rai 2, al ritmo di un episodio a settimana.

Il pubblico è pronto a riprendere in mano le storie dei giovani protagonisti dello show ideato da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, ma dove eravamo rimasti con la trama? Mare Fuori 3 è andata in onda tra febbraio e marzo del 2023, e il finale ha fatto molto discutere, in particolare per due momenti molto drammatici: le morti di Viola e di Gaetano. Quest’ultimo è stato ucciso da Mimmo, preferendo questa fine alle angherie che subiva da Edoardo. La ragazza, invece, si è buttata dal tetto del carcere dopo aver minacciato la figlia la figlia di Carmine.

Abbiamo poi assistito alla scoperta del vero ruolo di Sofia, che si è rivelata essere un’agente del Ministero chiamata a indagare sul comportamento di Paola. Quest’ultima è stata costretta a dimettersi da direttrice dell’IPM, carica passata poi proprio a Sofia. Rosa, uno dei personaggi più amati, ha salvato Futura, la figlia di Carmine, propiziando un clamoroso avvicinamento tra le famiglie Ricci e Di Salvo.

Mare Fuori 3 le storie irrisolte

Molte questioni sono però rimaste irrisolte, dopo il finale di Mare Fuori 3. L’ultima puntata della stagione si è conclusa con uno sparo misterioso, durante un confronto molto serrato tra Don Salvatore, Rosa e Carmine, in cui il primo a messo la figlia davanti a una scelta impossibile: o spara a lui o al ragazzo di cui innamorata.

Nel corso della quarta stagione di Mare Fuori bisognerà anche scoprire che ne sarà di Futura, la figlia di Carmine, che potrebbe essere data in affidamento, ma non si sa ancora a chi. Cosa accadrà infine a Edoardo? Uscito dal coma dopo che Don Salvatore ha cercato di farlo uccidere, potrebbe decidere di ndare in cerca di vendetta, rompendo con il clan Ricci. In più, il ragazzo dovrà anche decidersi in merito al suo doppio legame con la moglie Carmela e con Teresa, che gli ha salvato la vita.

