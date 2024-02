Consuelo Mare Fuori chi è: l’hai già vista in TV

La modella e attrice Desirée Popper interpreta Consuelo in Mare Fuori: la moglie del Capitano era nel cast dell’Isola dei Famosi e a Uomini e Donne

I telespettatori meno generazione Z e piú Boomer l’hanno subito riconosciuta. L’attrice di Consuelo di Mare Fuori 4 è sicuramente diversa rispetto al passato, anche perché il suo ruolo nel cast fisso della serie cult le ha imposto una trasformazione fisica. Parliamo della scena della quarta stagione della saga con Matteo Paolillo che sta spopolando sui social per l’interpretazione magistrale dell’attrice, quella in cui esplode tutto il dolore della moglie del Capitano, dopo essere stata picchiata e violentata dagli uomini di Donna Wanda. I tratti del viso e il fisico statutario di Desiree Popper restano però gli stessi e non è stato difficile associare quello sguardo intenso a quello di una vecchia Tronista di Uomini e Donne che fece scandalo.

Sono finalmente arrivati i primi episodi della nuova stagione di Mare Fuori, la quarta annata della serie Rai di grandissimo successo. Distribuiti negli scorsi giorni sulla piattaforma di streaming Rai Play, rappresentano solo la prima parte della stagione, ma introducono già tante novità interessanti. Tra queste il personaggio di Consuelo Gomes, la moglie del capo della polizia penitenziaria Massimo Valenti (Carmine Recano) e madre di Pietro.

Questo nuovo personaggio ha il volto dell’attrice brasiliana Desirée Popper, che da anni vive e lavora in Italia, e che il pubblico televisivo conosce abbastanza bene. Nata nel 1988, oggi ha 35 anni e ha spesso raccontato di aver avuto un’infanzia difficile: figlia di due genitori giovanissimi (la madre l’ha avuta a soli 13 anni), è cresciuta con i nonni, e appena maggiorenne, dopo la morte del nonno, si è trasferita in Italia con l’aiuto di una zia.

Qui Desirée Popper ha iniziato con le prime apparizioni televisive, debuttando sul piccolo schermo nel 2015, come concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello. In seguito, è poi apparsa a Uomini e Donne, altro noto programma di Canale 5. In questa occasione, però, la Tronista fece molto discutere. La bella mora di origini brasiliane inizialmente ebbe un pensante litigio e diversi battibecchi con la sua collega di Trono, Rosa Perrotta. Il motivo del contendere, oltre alla classica rivalità femminile, erano le attenzioni esclusive del corteggiatore napoletano Mattia Marciano, che confesso dopo un mesetto il suo reale interesse solo per Desiree.

Sul più bello Consuelo di Mare Fuori ha abbandonato il Trono di Uomini e Donne senza scegliere Mattia e senza aver trovato alcuna persona di cui innamorarsi. Oggi, la Popper non rinnega quell’esperienza, che descrive però solo come una fase di transizione della sua carriera come attrice impegnata.

Desirée Popper prima di Mare Fuori

Desiree quando era a Uomini e Donne

Le sue prime esperienze televisive le hanno permesso di entrare un minimo nel mondo della televisione italiana e scoprire cosa voleva fare in seguito. Così, dopo aver lasciato Uomini e Donne, Desirée Popper ha deciso che voleva fare l’attrice, fino ad arrivare appunto al ruolo di Consuelo Gomes in Mare Fuori 4. Ma questa apparizione nella serie Rai, sebbene sia il suo lavoro più importante finora, non è la sua prima esperienza da artista nel nostro paese.

L’interprete brasiliana 35enne è infatti già apparsa sugli schermi Rai lo scorso autunno, nella serie Sopravvissuti con Lino Guanciale: recitava nella parte della reporter di guerra Lara Mayer. Oltre a questo, nel suo curriculum c’è anche il ruolo di protagonista e produttrice del cortometraggio SC4, dedicato al tema della sicurezza stradale, e una parte nel film di Massiliano Zanin The Cage – Nella Gabbia, uscito nel 2023. Con Mare Fuori, Desirée Popper è pronta a dare una svolta alla sua carriera.

Copyright Image: ABContents