Lorella Cuccarini da giovane com’era: a 58 anni che fisico! FOTO

L’età sembra non passare mai per Lorella Cuccarini che a 58 anni è in forma come da giovane. Il foto racconto

Il pubblico italiano la conosce soprattutto per il suo ruolo d’insegnante ad Amici, ma Lorella Cuccarini è un nome tra i più importanti della storia recente della televisione italiana. Per celebrate la sua carriera è anche salita sul palco del Teatro Ariston per co-condurre il Festival di Sanremo 2024 accanto ad Amadeus. Ma quanti ricordano com’era da giovane la showgirl e presentatrice romana, che oggi ha 58 anni? Lorella Cuccarini ha mosso i primi passi in tv come ballerina, in un’epoca in cui non c’erano ancora i contest come Amici di Maria De Filippi e bisognava fare il salto diretto dalle scuole di danza alla televisione. Fin da giovanissima ha frequentato la scuola di Enzo Paolo Turchi, uno dei più noti ballerini televisivi dell’epoca, e nel 1978, a soli 12 anni, era già nel corpo di ballo del programma Ma che sera condotto da Raffaella Carrà. È però grazie a Pippo Baudo, che l’ha scoperta a un’evento organizzato dall’Algida, che diventa una star televisiva, affiancandolo nella conduzione di Fantastico nel 1985. All’epoca la futura giudice di Ti lascio una canzone aveva solamente vent’anni, ma in breve s’impose come una star televisiva di enorme popolarità e come un vero sex symbol della televisione italiana. Le sue prima apparizioni da protagonista a Fantastico la vedono come una bellezza molto acqua e sapone, con le tipiche pettinature vaporose degli anni Ottanta. Fin da subito si era poi fatta notare come un’artista a tutto tondo e di gran talento, non limitata solo alla danza. Approva in vari spot televisivi, conduceva programmi ma faceva già anche la cantante.

Il suo primo album pop, Lorel, è uscito infatti per la casa discografica Polydor nel 1986. Inoltre, con il trasferimento del 1987 a Mediaset assieme a Pippo Baudo, Lorella Cuccarini ha creato uno storico sodalizio con l’altra grande ballerina bionda della tv italiana, ovvero Heather Parisi. A questo periodo risale anche il suo principale successo discografico, la canzone La notte vola, che è anche la sigla del programma di Canale 5 Odiens. Da allora ad oggi, per la verità, Lorella Cuccarini non è cambiata molto, restando un’artista poliedrica che alterna alla conduzione il ballo e il canto, anche se comprensibilmente non è più una ragazzina. Nonostante gli anni passati dai suoi esordi e i doverosi cambiamenti dovuti alla moda nel vestire e nelle acconciature, la showgirl romana ha mantenuto sempre i suoi tratti inconfondibili e il suo stile unico.

Lorella Cuccarini e il suo segreto di bellezza

Lorella Cuccarini per mantenersi in forma e avere un fisico identico a com’era da giovane mangia fritti e dolci, il suo sport preferito è invece guardare serie TV sul divano di casa con l’unico sforzo di cambiare canale. Ovviamente ironizziamo! Il suo segreto di bellezza, oltre una predisposizione genetica che è inutile negare, è una dieta sana ed equilibrata, orari rigorosi per i pasti e praticare tanta attività fisica. È noto che la co conduttrice di Sanremo 2024 ami la danza, senza dimenticare la ginnastica che è risaputo sia un toccasana per tenersi in forma. Lorella Cuccarini ha 58 anni di età e 4 figli (una gravidanza è stata gemellare) ed è un esempio per tante donne che, al contrario della professoressa di Amici, non si sentono al loro agio con il proprio corpo. Essere sempre attive ad ogni età è fondamentale per la propria salute, non solo per l’aspetto fisico.

