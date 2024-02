Pippo Baudo stato di salute: le sue condizioni

Pippo Baudo resta il conduttore con più Festival di Sanremo all’attivo, come sta oggi e la sua salute

Un pezzo di storia della televisione e della cultura popolare italiana è legato indissolubilmente al suo nome. Una lunga carriera in Rai, con un periodo anche a Mediaset, che hanno consolidato la fama di Pippo Baudo come uno dei grandi presentatori della storia d’Italia. Il suo nome torna ovviamente sempre in mente quando si è in periodo di Sanremo, visto che il conduttore ha diretto ben 13 volte il Festival tra 1968 e il 2008, stabilendo un record tutt’oggi imbattuto. Ma come sta oggi Pippo Baudo? Se lo chiedono in molti, visto che il presentatore siciliano è ormai da tempo lontano dalle scene televisive. Ogni tanto il pubblico italiano si domanda se non ci siano problemi di salute dietro l’assenza dagli schermi dello storico conduttore, ma per quanto ci è dato sapere al momento non è così. Pippo Baudo si sta infatti semplicemente godendo la sua pensione, avendo comunque raggiunto ben 87 anni d’età. In passato, anche in tempi più recenti, si è vociferato di una malattia, ma nessuna ipotesi è stata confermata dal diretto interessato o dalla sua famiglia. Un anno fa, durante la trasmissione Italia Sì Pippo Balestreri aveva insinuato che Baudo non stesse attraversando un buon momento, facendo preoccupare tutti. Ci ha però pensato Il Messaggero a sentire l’ex conduttore televisivo per sincerarsi delle sue condizioni. Pippo Baudo aveva dunque chiarito di non avere alcun problema e di stare bene. Non ci sono stati altri aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute, per cui è lecito pensare che, al di là di qualche comprensibile acciacco dovuto all’età, non ci si dovrebbe preoccupare della sua situazione.

Lo scorso novembre è anche tornato a comparire su Instagram, anche se non sul suo profilo personale (sul quale è per la verità molto poco attivo, dato che non lo aggiorna dal 2018), bensì su quello del suo dentista, il dottor Giovanni Macri. La sua ultima apparizione televisiva, al momento, risale al 2021, quando apparve nel programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, come ospite speciale e “ballerino per una notte”. Da allora, per lui, solo calma e tranquillità lontano dai riflettori, nella sua storica casa romana e accanto alla famiglia. Non ci sono altre informazioni a riguardo, per cui possiamo tutti restare tranquillo in merito alla salute del’amatissimo decano della televisione italiana.

Pippo Baudo la scaramanzia e il testimonial contro il tumore

L’ultima apparizione in TV del conduttore

Forse in pochi ricordano che Pippo Baudo ha avuto realmente una malattia. Dobbiamo fare un salto temporale negli anni ’70, all’epoca il conduttore di origini siciliane era al timone di un programma che diventerà un cult, Canzonissima. Dopo dei controlli (suo padre era morto per lo stesso male) scopri di avere una malattia. Pippo Baudo non ha mai nascosto il suo tumore alla tiroide, che tra l’altra ha superato. Spesso nel corso della sua carriera, prima di congedarsi dalle luci dei riflettori, è stato testimonial della lotta contro il cancro sottolineando l’importanza della prevenzione. L’autore della canzone Donna Rosa ha rivelato anche di aver vinto la sua personale battaglia con questa terribile malattia con delle particolari terapie allo iodio radioattivo. Aveva solo 36 anni il conduttore e in quel periodo la ricerca in campo medico iniziava a trovare cure per combattere il cancro. A causa di questo episodio ricordato dal conduttore nel 2015 sono circolate fake news su come sta oggi Pippo Baudo, citando la sua vecchia malattia.

Copyright Image: ABContents