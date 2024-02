Mare Fuori 4 Tea Falco mamma Micciarella, Cucciolo e Naditza: la teoria

In Mare Fuori 4 nel cast con Cucciolo e Micciarella l’attrice Tea Falco. Come è cambiata per il ruolo

Anche dietro il make up forte e l’abbigliamento volutamente poco curato spicca bellezza di Tea Falco tanto quanto la sua magistrale interpretazione. Di sfuggita i fan delle serie l’hanno intercettata in una scena diventata fondamentale per la trama di questa quarta stagione e c’è chi ha preso su TikTok una piccola svista (c’entra Nadiza). Il ruolo di Tea Falco in Mare Fuori 4 è quello della madre di Cucciolo e Micciarella, interpretati da due giovani promettenti attori rispettivamente Francesco Panarella e Giuseppe Pirozzi. Lo scorso anno, nella terza stagione della fiction ambientata all’Ipm di Napoli, avevano un ruolo secondario promettendo il cambio passo sul finale con la relazione gay tra Luigi e Milos non più tanto segreta e la pazzia di Raffaele, sempre più evidente. Le anticipazioni dei fan non sono state disattese e i Fratelli Di Meo sono entrati prepotentemente nel cast della serie diretta da Ivan Silvestrini con grande impatto emotivo. L’obiettivo era spiegare il perché sono diventati criminali così giovani e le radici dell’aver preso strade sbagliate sono da ritrovare nella famiglia. Subentra così nel cast di Mare Fuori 4 Tea Falco come madre di Cucciolo e Micciarella. Inizialmente nei primi episodi è presente nei flashback dei due ragazzi di 17 e 15 anni. La mamma dei fratelli di Meo è una tossica con gravissimi problemi di dipendenza, tali che i figli, bambini di massimo 4 e 7 anni, sono costretti a comportarsi da adulti e crescere da soli. Arrivano gli assistenti sociali e della mamma non hanno più notizie. Dopo circa dieci anni, Loredana, questo è il nome di Tea Falco in Mare Fuori 4, torna presentandosi all’Ipm per recuperare il rapporto con i figli, come va a finire non ve lo spoileriamo. Intanto il personaggio di Giuseppe Pirozzi è diventato un assassino perché ha ucciso l’avvocato dei Ricci.

C’è una suggestione che sta spopolando su TikTok riguardo il fatto che Cucciolo e Micciarella potrebbero essere fratelli di Naditza vista l’incredibile somiglianza tra la fidanzata di Filippo O Chiattill e Loredana. Ovviamente si tratta di ipotesi molto campate in aria anche perché la stessa Tea Falco ha spiegato su Instagram la trasformazione fisica che ha dovuto affrontare per interpretare la mamma dei fratelli Di Meo. In una galleria di foto pubblicate sui social ha mostrato come le truccatrici le abbiano invecchiato la pelle creandole delle rughe attorno al contorno occhi ben evidenti, simbolo del doloro che da tossica ha dovuto affrontare con la conseguente perdita dei suoi figli affidati agli assistenti sociali. Inoltre, ha mostrato come le abbiano ricoperto il corpo di tatuaggi e scelto appositamente vestiti di scena per meglio rendere reale il personaggio della mamma di Raffaele e Luigi.

Dove abbiamo già visto Tea Falco

Ricordate i meme di quell’attrice che parlava e non si capiva cosa stesse pronunciando? È lei Tea Falco, per questo la ricordate oltre ai ruoli di grande spessore che ha interpretato nella sua carriera. Con il regista Bernando Bertolucci è nel film Io e Te dove è stata anche candidata al David di Donatello nella categoria migliore attrice, è protagonista del cast di 1992 nel ruolo di Bibi figlia di un imprenditore milanese affiliato alla criminalità organizzata. Tea Falco è anche tra gli attori che hanno partecipato al film A casa tutti bene di Gabriele Muccino, nel ruolo di amante di Giampaolo Morelli.

