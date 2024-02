Uomini e Donne Mario è calciatore: cognome e dove gioca

Chi è Mario scaricato a Uomini e Donne over da Asmaa: dove gioca e quanto guadagna il calciatore

È arrivato un calciatore al Trono Over di Uomini e Donne che ha già conquistato il pubblico social. Non è di certo la prima volta che un bomber partecipa alla trasmissione condotta da Maria De Filippi, i più famosi che hanno trovato l’amore negli studi Elios sono Giorgio Alfieri, Gianfranco Apicerni e Sossio Aruta. Il primo diventò uno dei tronisti più in voga del momento, il primo ad aver scelto la sua corteggiatrice Martina in esterna e da cui ha avuto una figlia. Sorte analoga per Sossio Aruta uscito dal programma con Ursula Bennato e con cui ha condiviso anche lui la gioia di una nuova paternità. Solo un fidanzamento finito male per l’attuale postino di C’è Posta per Te, la sua storia con Valeria Bigella finì qualche mese dopo la trasmissione. Si spera invece possa trovare l’amore della vita il nuovo cavaliere del Trono Over che ha deciso di restare dopo una solenne bastonatura. Il corteggiatore rifiutato da Asmaa perché troppo piccolo per lei (solo tre gli anni di differenza) si chiama Mario di cognome Verona e di professione fa veramente il calciatore, non ha detto una bugia. Il suo profilo Instagram ufficiale è @marioverona7 dove condivide foto del suo fisico scolpito, mostra la sua passione per lo sport e per una delle città più belle del mondo: Napoli. Data di nascita 19 settembre 1991 sotto il segno zodiacale della Vergine, Mario il calciatore ha 33 anni di età e non si è abbattuto dopo il palo preso in fronte anche da Cristina (anche lei scoraggiata dalla differenza di età).

A dispetto di quanto può sembrare dai social, Mario Verona non è napoletano ma è di origini siciliane, è nato infatti a Catania anche se poi dopo poco si è trasferito in Liguria precisamente a Luni in provincia della Spezia. La sua carriera si divide tra Promozione, Eccellenza e una recente esperienza in serie D. Ha iniziato nelle giovanili della Carrarese e il suo idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo. Mario il calciatore di Uomini e Donne Over attualmente gioca nel San Marco Avenza 1926 in Promozione e ha già segnato 3 gol. Di ruolo attaccante risulta essere passato in questa squadra in questa seconda parte di campionato perché a settembre militava nel Fezzanese. Solo cinque anni fa era una promessa del calcio e capocannoniere in Promozione ma un devastante infortunio ha rallentato la sua ascesa. Mario Verona si ruppe il crociato dopo una lesione al tendine.

Mario calciatore Uomini e Donne: eroe bagnino

Una piccola curiosità su Mario calciatore del Trono Over di Uomini e Donne: quest’estate ha salvato la vita di una persona. Faceva il bagnino al Beach Club Versilia, insieme al collega Gabriele Rolla, quando è riuscito ad intervenire prontamente per salvare una persona a mare in difficoltà. Il gesto è stato apprezzato da tutti perché Mario Verona era in pausa e si è accorto che nella spiaggia libera accanto qualcuno chiedeva aiuto. Una prontezza fondamentale per salvare la vita della persona a rischio annegamento. Nella sua vita c’è una bambina, l’adorata nipote Victoria. Su X diversi utenti un po’ maligni hanno pensato, con quel pizzico di sessismo che non guasta mai, che Asmaa lo abbia rifiutato perché guadagna poco. Lo stipendio di un calciatore come Mario Verona che gioca nelle categorie minori oscilla tra i 400 euro al mese ai 30 mila euro l’anno a seconda delle società e degli investimenti fatti.

