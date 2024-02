Grande Fratello Beatrice Luzzi boicotta autori e vince VIDEO

Ieri sera al Grande Fratello Beatrice Luzzi vince portando a casa un risultato che non ha nulla a che vedere con il televoto

Alla regina non è caduta la corona soprattutto dopo aver visto la puntata di ieri sera lunedì 12 febbraio del Grande Fratello. Prima della settimana dedicata al Festival di Sanremo il reality condotto da Alfonso Signorini ci aveva lasciato con un colpo di scena di Beatrice Luzzi. Dopo l’ennesima puntata di scontri e accuse nei suoi confronti aveva minacciato di uscire perché non tutelata dal programma e dagli autori. Ci si attendeva di tutto a sette giorni dall’incredibile sfogo di quella che a tutti gli effetti è la protagonista di questa edizione. C’è chi aveva ipotizzato una retromarcia da parte di Alfonso Signorini che aveva accusato a sorpresa Beatrice di essere egoriferita attaccando di fatto la stessa concorrente di essere lei il motivo dei tanti scontri. Un’altra parte dei telespettatori si attendeva un’altra puntata contro Eva Bonelli di Vivere. In realtà un video della diretta circolato sui social aveva spiegato le intenzioni della stessa Beatrice che questa settimana ha evitato ogni tipo di discussione. Prima aveva detto agli altri che se volevano parlare di lei potevano farlo ma quando non era presente, inoltre a Stefano e Sergio, i suoi amici più fidati, aveva spiegato la sua “strategia” in vista della puntata. La Rossa aveva annunciato di voler lavorare solo quattro ore e mezza, cioè quelle della diretta di ogni puntata. Nessuna dinamica, nessun blocco, nessuno scontro, tutto lasciato agli altri. E alla fine Beatrice anche questa volta ha vinto. A parte un paio di tentativi di chiarimento con Vittorio fuori dalla diretta, che ricordiamo inizia alle 9 del mattino e si chiude ogni notte alle 2, non ha praticamente proferito parole e l’effetto si è visto nella puntata di ieri sera 12 febbraio.

Fino a mezzanotte l’appuntamento del lunedì con il Grande Fratello aveva ripescato l’amicizia particolare tra Giuseppe e Anita (rapporto già anticipato dalla stessa Beatrice qualche mese fa) e regalato l’ennesima sorpresa a Perla che ha potuto riabbracciare la sorella Loana. Sempre per la partecipante di Temptation Island è stata preannunciata un’altra sorpresa, l’ingresso a San Valentino di Mirko Brunetti che resterà nella casa per qualche giorno. In questo modo sono stati esauditi i desideri dei Perletti, il fandom che spera di rivedere la coppia insieme. Il momento più alto (o più basso a seconda dell’interpretazione) è stato il ritorno di Fiordaliso in un confronto con la stessa cantante di 30 anni fa fatto con l’intelligenza artificiale. La cantante in precedenza era entrata nella casa per salutare prima Beatrice e poi tutti gli altri concorrenti. Insomma poche idee ma confuse, anche perché il triangolo Vittorio Greta Sergio, con cui era stata aperta la puntata del Grande Fratello, non aveva convinto. Il deejay si è subito scansato dalle triangolazioni e la stessa Greta ha rimangiato quanto detto e fatto negli ultimi giorni.

Perché Beatrice Luzzi è indispensabile al Grande Fratello

Quando si è realmente accesa la puntata? Da mezzanotte in poi quando Beatrice e Vittorio si sono confrontati nella mistery dopo la settimana di silenzio tra i due. Un confronto educato e interessante dove la Rossa però ha lanciato arco e frecce sul finale sottolineando come Menozzi avesse giocato nella settimana in cui l’attrice era assente per la morte del padre. Altro momento da incorniciare? Quello dell’eliminazione che ha visto a sorpresa la fine del percorso proprio di Vittorio. Tutti in lacrime (soprattutto Letizia) e tutti ad accusare Beatrice per l’eliminazione del modello. A quel punto la Luzzi non si è più trattenuta e ha risposto per le rime spiegando di non aver mai nominato di Vittorio, cosa fatta da chi invece stava piangendo. La stoccata ha subito messo in protezione in gruppo capitano da Perla che ha accusato Beatrice di essere aggressiva (ripetendo le frasi dette dalla stessa attrice alla Vatiero poche settimane fa). Che dire…ci inchiniamo alla Rossa. Ma ora con l’ingresso di Mirko finirà la scioperò della Luzzi in vista della prossima puntata? Difficile saperlo, ciò che è certo è che anche in silenzio e senza creare dinamiche è in grado di regalare gli spunti più interessanti e coinvolgenti del Grande Fratello. Che giocatrice!

