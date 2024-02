Grande Fratello come è stato eliminato Vittorio: calcolo televoto

Come è possibile che ieri sera sia stato eliminato dal Grande Fratello Vittorio Menozzi e non Federico o Stefano

Sembra assurdo, ma solo al pubblico generalista, che ieri sera 12 febbraio al Grande Fratello sia stato eliminato Vittorio. Il modello torinese ha superato decine di televoti in questi cinque mesi, ottenendo sempre percentuali alte di salvezza. Tra l’altro, eccezion fatta per Beatrice Luzzi, era al televoto con due concorrenti nuovi: Stefano Miele e il collega Federico. Per quanto possano essere simpatici la storia del Gf Vip insegna che la platea votante è sempre più affezionata ai partecipanti che sono dentro la Casa più spiata di Italia fin dal primo giorno. Menozzi è uno di quei gieffini entrati il 12 settembre dalla porta rossa e che, nonostante il suo carattere non proprio da reality, è riuscito ad avere quasi sempre ad avere un blocco a puntata. Insomma, ha avuto una visibilità maggiore rispetto ai colleghi in nominaton che lo hanno battuto. Alfonso Signorini e Cesara Buonamici ci hanno provato a far credere di non aver capito davvero perché Vittorio è uscito ieri sera dalla Casa del Grande Fratello durante la puntata del 12 febbraio. Non ci crediamo che non hanno chiaro cosa è successo al televoto, giocando un po’ d’astuzia per non rendere scontate le sorti del reality più longevo della TV. Conduttore e opinionista hanno ipotizzato che il non prendere una posizione da parte del modello tra Beatrice e il gruppo abbia pesato. In sostanza come per Mirko Brunetti clamorosamente eliminato per non aver scelto tra Perla e Greta.

Chi segue il Gf bazzicando sui social sa benissimo come è stato eliminato Vittorio ieri sera dal Grande Fratello. Esistoni i fandom, ovvero gruppi di sostenitori che si mettono d’accordo per supportare il proprio concorrente preferito attraverso le reti sociali, in particolari X (l’ex Twitter). I Luzzers sono i fan di Beatrice i Perletti di Perla Vatiero. Questi ultimi hanno salvato Federico perché ritengono che sia vicino alla loro beniamina. I sostenitori di Bea hanno ovviamente salvato Bea, ma non solo. Cesara Buonamici ha sottolineato durante la diretta di ieri sera che Menozzi era molto amato. Vero, ma i dati dimostrano che aveva un piccolo gruppo di fan. Il grosso che lo sosteneva al televoto erano i Luzzers. Fino a qualche puntata fa del Gf, Vittorio e Beatrice erano inseparabili, grandi amici, l’uno la spalla dell’altra. All’improvviso, il modello torinese si è allontanato da Bea dopo che diversi concorrenti come Letizia, Giuseppe e Anita.

Grande Fratello cosa c’entra Beatrice con l’eliminazione di Vittorio

Inoltre, la Luzzi ha chiuso con lui dopo che ha ringraziato Garibaldi per la nomination. Il calabrese nominandolo voleva spronarlo ad essere indipendente affermando che si faceva manipolare dall’attrice. Quel grazie di Menozzi è stato visto dalla rossa partecipante come un avallare le accuse contro di lei. I fan di Beatrice hanno visto tutto da fuori, compresa la sua sofferenza, e hanno preferito salvare oltre a lei, anche Stefano Miele, amico secondo loro sincero del loro idolo. Per questo Vittorio è stato eliminato ieri sera dal Grande Fratello, perché sono mancati i voti dei Luzzers. Le percentuali sono state comunque minime: Luzzi 30, Federico 29, Stefano 21, Menozzi 20. L’affermazione di Anita che ha mandato su tutte le furie Eva di Vivere “Ci sei riuscita” (a far uscire Vittorio ndr). Fatto sta però che Bea non ha mai nominato Vittorio e non ha fatto nessun appello ai suoi fan affinché fosse eliminato.

