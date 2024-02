Massimiliano Caiazzo lascia Mare Fuori per una donna

Lo spoiler è confermato dal finale di Mare Fuori 4, Massimiliano Caiazzo non è più protagonista della serie: ha fatto la sua scelta

Non c’è ancora l’ufficialità da parte del diretto interessato ma sia il regista sia il finale di Mare Fuori 4 hanno fatto capire quale sarà il futuro di Massimiliano Caiazzo, Carmine Di Salvo nella serie cult della Rai. La scelta è stata fatta sia per esigenze narrative che per motivi etici strettamente legati al percorso di O’ Piecoro. Ivan Silvestrini, senza entrare nel dettaglio con nomi e cognomi, ha dichiarato in un’intervista a Fanpage che Mare Fuori 5 ci sarà e la trama sarà incentrata più sulle vicende criminali che quelle sentimentali dato che questa stagione ha chiuso il cerchio. Ha dato infatti quelle risposte che i fan attendevano da tempo. Si era già intuito nella undicesima puntata dal titolo Tenere accesa la speranza quando il personaggio interpretato da Massimiliano Caiazzo riesce a convincere Massimo il Capitano a non vendicarsi della violenza subita dalla moglie Consuelo, punizione inflitta dagli uomini di Wanda Di Salvo senza però il permesso della boss. In quel momento Carmine Di Salvo, dopo uno scontro con sua mamma, le promette che sarà l’ultima volta che vedrà lui e sua figlia Futura perché sua mamma e il potere “gli fanno schifo”. Una scena molto toccante che preannuncia il finale di stagione di Mare Fuori con l’addio di Carmine che lascia il posto per dare spazio ad altre storyline così come fatto da Nicolas Maupas e Valentina Romani (Filippo e Naditza).

L’altra conferma arriva dalla scelta di Rosa Ricci di non sposare Carmine preferendo la vendetta per la morte di suo padre e quella vita criminale che Di Salvo ha sempre disprezzato e che ha cercato in tutti i modi di far dimenticare anche alla sorella di Ciro. Dopo aver fatto una scelta così drastica e definitiva mettendo da parte il suo amore per Carmine, che viene lasciato ad un passo dal matrimonio, letteralmente dato che il ripensamento avviene mentre sta per entrare in Chiesa, la coppia formata dai personaggi interpretati da Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito non avrebbe più senso.

Mare Fuori perché Carmine e Rosa non possono stare più insieme

Carmine e Rosa in Mare Fuori 4 (Ufficio Stampa Rai)

La donna sceglie razionalmente tutto ciò che odia l’uomo che ama e un eventuale passo indietro da parte di Carmine snaturerebbe il percorso fatto fin dai primi episodi della serie ambientata all’IPM di Napoli. E a conti fatti non avrebbe senso nemmeno per chi ha seguito le vicende, una mancanza di rispetto nei confronti dei fan della serie. Alla fine dopo aver detto addio a Rosa, Massimiliano Caiazzo lascia Mare Fuori per una donna, l’unica della sua vita che proteggerà sempre per assicurarle un’esistenza felice e lontana dal male, sua figlia Futura. L’ultima scena della quarta stagione chiude il cerchio con la bambina che chiama per la prima volta “papà” Carmine che sorride pensando al suo futuro insieme a lei in una casa sulla spiaggia e sicuri grazie al programma protezione testimoni. Nel suo cuore ci sarà sempre Rosa ma era giusto andare avanti e fare affidamento sul Capitano per conquistare finalmente la libertà e la pace che ha sempre sognato per se stesso e per sua figlia.

