Grande Fratello fidanzato Anita crea caso: squalifica in arrivo? VIDEO

Il fidanzato di Anita al Grande Fratello potrebbe aver consegnato un bigliettino violando il regolamento

Una romantica sorpresa per San Valentino nella puntata di ieri sera 14 febbraio del Grande Fratello potrebbe (e il condizionale in questa edizione è assolutamente d’obbligo) trasformarsi in una squalifica per una concorrente. Succede anche questo nel reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver più volte annunciato di volersi allontanare da quanto successo lo scorso anno (dichiarando di aver sbagliato cast), le cose non sono tanto cambiate tra proteste dei social, accuse di bullismo e violazioni costanti del regolamento. Se finora solo due volte sono stati presi provvedimenti rispettivamente per Anita e Stefano, la prima per aver ricevuto un biglietto dalla mamma e il secondo per aver dato informazioni dell’esterno, questa volta si chiede a gran voce la squalifica. O almeno questa è la speranza in particolare delle Luzzers, i fan di Beatrice Luzzi. Al centro della questione c’è ancora una volta Anita Olivieri che dopo cinque mesi ha potuto rivedere il fidanzato Edoardo. In realtà la plurilaureata si era dichiarata single quando era iniziato il reality e in pochissime occasioni aveva parlato di lui facendo pensare anche che fosse un’invenzione per evitare dinamiche all’interno della Casa. Le voci di un presunto flirt con un autore del programma continuano ad esserci ma non sono state mai confermate e si parla solo di indizi sparsi qua e là. La Olivieri spesso ha anticipato ciò che sarebbe accaduto nella casa e in alcune occasioni ha parlato di una persona utilizzando un linguaggio criptico per non farsi scoprire. Inoltre alcuni utenti sui social hanno notato che in numerose occasioni sparisce dalla Casa e non si sa dove sia. A spazzare, almeno in parte date le tantissime accuse che i vari fandom si scambiano, le voci di un flirt con un autore è arrivato Edoardo il fidanzato di Anita.

I due stanno insieme da 10 anni anche se nell’ultimo periodo, prima di partecipare al Grande Fratello, c’erano stati dei problemi (in realtà c’è un video che smentisce il racconto dove Anita confessa di non frequentare il ragazzo da due anni). La sorpresa per San Valentino ha emozionato la bionda di origini romane ma ha creato anche l’ennesimo caso intorno a lei. Dopo aver regalato alla sua fidanzata un mazzo di fiori, Edoardo ha passato un fazzoletto o almeno così ha riferito a favore di telecamere. Per tutta il tempo della sorpresa Anita ha tenuto stretto nella mano il fazzoletto e poi una volta rientrata in casa l’occhio dei telespettatori ha notato una stranezza. Seduta sul divano c’è un frame catturato da un utente su X dove si vede Anita aprire il presunto fazzoletto e leggere cosa c’è scritto e quindi a questo punto si parla di bigliettino. Ovviamente chi accusa la plurilaureata chiede la squalifica per aver riportato ricevuto informazioni dall’esterno anche perché si tratta del secondo episodio per la stessa concorrente. Un’altra parte di pubblico ormai minimizza l’episodio parlando di un’edizione che nel bene e nel male ha permesso a quasi tutti i partecipanti di ricevere informazioni dall’esterno.

Grande Fratello il caso bigliettino e il branco in prima serata

Un trattamento però che non piace a chi segue il Grande Fratello da anni e che sottolinea come tanti concorrenti, anche decisamente rilevanti, siano stati squalificati per lo stesso motivo o per ragioni meno valide. Il caso bigliettino arriva soprattutto dopo una puntata dove Alfonso Signorini ha cercato di mediare tra il gruppo e Beatrice, parlando di branco ma non associandolo come termine a ciò che si legge sulle pagine di cronaca. Un tentativo di salvare il salvabile ma che alla fine non è riuscito considerando come la Luzzi sia stata comunque attaccata facendo riferimenti ad episodi avvenuti in precedenza e parlando di provocazioni da parte dell’attrice. La Rossa è stata nominata nuovamente da tutto il gruppo che non si è scusato nemmeno per il comportamento avuto.

Il fidanzato di Anita passa un fazzoletto ad Anita durante la sorpresa.

Lei rientra in casa e sembra leggere ció che Edoardo ci ha scritto sopra.

🚨L’OPZIONE SQUALIFICA PER AVER RIPORTATO INFORMAZIONI DALL’ESTERNO SAREBBE PIÚ CHE GIUSTA.🚨#grandefratello https://t.co/7MefgezWaX — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 15, 2024

Copyright Image: ABContents