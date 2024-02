Grande Fratello Perla svela con Mirko che notte a San Valentino VIDEO

Perla dopo l’ingresso al Grande Fratello di Mirko ieri sera a San Valentino confessa a Letizia cosa è successo durante la notte

Le ultime notizie dal Gf ci rivelano per Perla e Mirko una notte di San Valentino più che chiarificatrice, con delle risposte che finalmente sono arrivate. Gli sguardi tra loro non mentono, lo sanno bene i fan della coppia che si sta dando al Grande Fratello in queste ore una chance per poter tornare insieme o per lasciarsi definitivamente. Subito dopo la diretta di ieri sera 15 febbraio erano sembrati tra loro un po’ freddi, complice probabilmente l’imbarazzo e soprattutto la voglia dell’imprenditore rietino di mandare dei messaggi alla sua ex fidanzata salernitana. Mirko appena entrato nella Casa ha abbracciato Beatrice Luzzi, rivale di Perla, e l’ha coinvolta in gruppo, atteggiamento che solo inizialmente ha lasciato increduli molti Perletti. Dato che non si può tassativamente parlare di cosa sta accadendo fuori dal Gf, i fan hanno poi dedotto che Brunetti sta cercando di far capire alla Vatiero che strada prendere in base al sentiment che c’è all’esterno della porta rossa di Cinecittà sul concetto di branco. Il fandom della salernitana amante del Karatè hanno pensato che potesse essere interpretato così anche l’appunto fatto dall’ex di Greta Rossetti alla sua storica fidanzata con cui ha partecipato in coppia ha Tempation Island. Sempre ieri sera, subito dopo la diretta su Canale 5 della puntata del Grande Fratello del 15 febbraio, Mirko ha fatto un appunto a Perla quando ha detto a Beatrice che deve fare autoanalisi ironizzando sul fatto che in quel contesto si era sentita psicologa, pur non essendo laureata in questo settore. Tra i Perletti su X (l’ex Twitter) si è respirata aria contrastante tra apprensione ed esaltazione fino a quando a dare le prime risposte importanti è stata la stessa Vatiero. La diretta interessata che ama parlare in terza persona, ha confessato a Letizia cosa è successo tra Perla e Mirko ieri notte dopo la puntata del Grande Fratello del 14 febbraio quando si è interrotta la diretta. Ricordiamo che quest’anno non c’è la trasmissione H24 di cosa accade nella Casa, con una lunga pausa notturna. Tra i fan di un ritorno della coppia ora al Gf c’è chi aveva visto in Mirko la paura del giudizio del pubblico riavvicinandosi alla ex dopo quanto successo in puntata con Beatrice, mentre altri Perletti già li vedevano insieme.

Grande Fratello Mirko e Perla ricevono un aereo dei fan

Stamattina non si è visto, perché in diretta probabilmente preferiscono mantenere un profilo basso, ma la Vatiero ha confermato che con Brunetti c’è stato qualcosa di importante. Erano in giardino e la sua inseparabile amica Letizia le ha chiesto come fosse andata, Perla ha detto di aver dormito con Mirko abbracciati. Non solo si sono svegliati insieme e scambiati nelle ultime ore tante tenerezze, coccole e bacini. Che sia questa dopo San Valentino al Gf la volta buona per il ritorno di Perla e Mirko insieme? I segnali evidenti ci sono, non sono solo suggestioni del fandom dei Perletti. Tra l’altro gli ex protagonisti di Tempation Island non avevano mai chiuso definitivamente, sentendo entrambi il bisogno di un confronto e una frequentazione senza telecamere, di fatto mai arrivata. Ad emozionare è stato anche un abbraccio in giardino tra Mirko e Perla, tra i palloncini a forma di cuore per San Valentino, dopo essersi commossi per un aereo dei fan che credono nella loro storia.

