Gloria Sergio è Luca Angeletti: chi era a Tutti Pazzi per Amore

Nel cast di Gloria nei panni di Sergio, fratello di Sabrina Ferilli c’è Luca Angeletti. L’attore è noto per aver partecipato a Tutti Pazzi per Amore

In Gloria fiction su Rai 1 dedicata al mondo della recitazione la protagonista è un’intensa Sabrina Ferilli, al suo ritorno alla Tv di Stato. Stiamo parlando della mini serie in tre puntate in prima serata, diretta da Fausto Brizzi. Tra i personaggi che impareremo a conoscere c’è anche Sergio, una delle figure secondarie nell’economia narrativa dello show, ma senza dubbio molto importante per la sua protagonista. Sergio è infatti in fratello di Gloria, è un insegnante di pianoforte molto tranquillo e appagato dalla sua attuale vita, che oltre alla musica si concentra molto sulla sua relazione sentimentale con il compagno Filippo. A interpretare Sergio c’è l’attore Luca Angeletti, un volto che il pubblico televisivo italiano conosce abbastanza bene. Romano di 49 anni, è nato il 24 giugno 1974 ed è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in tv nelle serie La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo (2006), Nati ieri (2006) e Il capo dei capi (2007), dove interpretava il killer della mafia Pino Greco. Successivamente ha recitato anche in Tutti pazzi per amore e per Squadra antimafia – Palermo oggi, recitando nella parte di Vito Abate, uno dei fratelli di Rosy Abate.

Luca Angeletti ha inoltre lavorato al cinema, apparendo in film come Scusa ma ti chiamo amore (2008) e Come un gatto in tangenziale (2017), oltre che in serie più recenti come Tutta colpa di Freud (2021), Buongiorno, mamma! 2 (2023) e I leoni di Sicilia (2023). L’attore che interpreta Sergio prima di Gloria ha già lavorato assieme a Fausto Brizzi, regista della fiction con Sabrina Ferilli, l’anno scorso nel film Da grandi e, proprio come il personaggio di Sergio, è un musicista, anche se solo occasionalmente. Fa infatti parte del gruppo folk romano Orchestraccia, con cui collaborano anche altre attori noti, come Edoardo Pesce ed Edoardo Leo.

Luca Angeletti in Tutti Pazzi per Amore

Il ruolo piú celebre, per il pubblico televisivo, di Luca Angeletti ha anche recitato in Tutti pazzi per amore, una serie andata in onda su Rai 1 tra il 2008 e il 2012, ideata da Ivan Cotroneo e diretta da Riccardo Milani e Laura Muscardini. Interpretava qui il ruolo di Giulio Pierantoni, un impiegato di banca fidanzato con Stefania, la sorella stralunata della protagonista. All’inizio della serie era abbastanza lo “zerbino” della compagna, ma poi reagirà, lasciando la ragazza. Lei deciderà allora di cambiare comportamento, e i due torneranno assieme e si sposeranno. La coppia si ritroverà a crescere due figlie gemelle e un terzo figlio adottivo, Yang, ma nel corso della terza stagione, a causa anche dello stress del trasloco, Stefania e Giulio entreranno nuovamente in crisi, arrivando a separarsi. Alla fine, torneranno felicemente insieme.

