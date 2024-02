Ira Von Fürstenberg perché nipote di Gianni Agnelli: era nobile

Morta Ira Von Fürstenberg definita la nipote di Gianni Agnelli. I dettagli sul legame di parentela tra l’attrice e l’avvocato

Ira Von Fürstenberg è morta a 83 anni. La causa della morte dell’attrice legata a Gianni Agnelli non è stata ufficializzata e nessun media parla di malattia, piuttosto di decesso improvviso. La famiglia della co conduttrice del Festival di Sanremo del 1970 era di alto lignaggio, un casato storico e di alto profilo con tanto di albero genealogico a testimoniarlo. Il padre di Ira Von Fürstenberg era un vero principe. Si tratta di Tassilo Fürstenberg, a sua volta figlio di Karl Emil. In sostanza il bis nonno dell’attrice era il secondo in linea diretta al Trono, in quanto appartenente alla casata della Foresta Nera. Non solo, nel suo DNA c’è il potente impero austroungarico. La nonna del padre, quindi la trisavola (se facciamo qualche errore ci perdonerete) di Ira Von Fürstenberg faceva parte di una delle famiglie più opulente dell’Ungheria dell’epoca, mentre il trisavolo era addirittura ambasciatore dell’imperatore Francesco Giuseppe.

In questo contesto di estrema nobiltà, cosa c’entra Gianni Agnelli? Per quanto riguarda i mariti dell’attrice morta all’età di 83 anni, anche loro facevano parte dei salotti più influenti di quel periodo storico: Alfonso di Hohenlohe-Langenburg quando era minorenne, Francesco Baby Pignatari dopo solo sei anni dalle prime nozze. All’epoca fu denunciata dal primo consorte per adulterio, non esisteva il divorzio, che poi scelse di ritirare le accuse. La nobildonna ha avuto due figli. Fu Christoff anni fa ad essere al centro di un caso di cronaca internazionale, morì a 50 anni in un carcere in Thailandia. La madre di Ira era Clara Agnelli, sorella dell’avvocato. Dunque Ira Von Fürstenberg era nipote di Gianni Agnelli da parte di madre e si vocifera fosse per lo zio come una figlia.

Ira Von Fürstenberg e Ranieri di Monaco

Il film più famoso dell’attrice fu con Alberto Sordi: “Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue”. In questa pellicola interpretava la dottoressa Oliveri. Fronte gossip la nipote di Gianni Agnelli ha riempito pagine e pagine per una sua presunta relazione con Ranieri di Monaco. Ovviamente si tratterebbe di un amore nato dopo la morte dell’indimenticabile Grace Kelly e mai confermato. Diverse fonti hanno sempre negato la storia tra Ira Von Fürstenberg e il padre di Alberto di Monaco, parlando piuttosto di una bella amicizia tra nobili.

