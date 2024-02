Grande Fratello Rosy Chin chiesta squalifica: feroce con Simona Tagli

Grande Fratello sommossa social contro Rosy Chin per l’imitazione di Simona Tagli. Per molti utenti è irrispettosa. C’è anche chi la difende

Bufera in corso nel mondo del Grande Fratello e al centro della vicenda c’è la chef e influencer milanese Rosy Chin, per cui parte del pubblico del reality di Canale 5 sta chiedendo addirittura la squalifica. Colpa di un’imitazione davvero poco simpatica con cui la concorrente di origini cinesi ha preso in giro un’altra delle concorrenti del programma, ovvero la showgirl Simona Tagli. In molti la vedono come una caricatura decisamente esagerata che è andata in onda durante l’ultima puntata del reality, lunedì sera, e che sta facendo molto discutere sui social network. Non è la prima volta che accade una cosa del genere nella Casa più seguita e discussa della televisione italiana. Da un po’ si parla anche di un comportamento piuttosto discutibile, anche se certamente differente rispetto al caso di Rosy Chin e Simona Tagli, da parte dei vari concorrenti del Grande Fratello nei confronti di Beatrice Luzzi. L’attrice e regista romana si è lamentata per i fatto che gli altri compagni e compagne di avventura la continuino a nominare per mandarla al televoto e a rischio eliminazione. Tanti fan del reality show targato Mediaset accusano un comportamento da branco nei confronti di Beatrice, che nell’ultima puntata si è apertamente sfogata nei confronti di Letizia Petris, che l’ha nominata quest’ultima volta. “Per voi è facile nominarmi” ha accusato l’attrice e regista, mentre la 24enne fotografa romagnola si è difesa dicendo che in realtà la scelta di Beatrice in nomination è dovuto al fatto che è molto amata, e quindi rischia meno l’eliminazione rispetto ad altre persone. Quale che sia la verità, se comportamenti da bulli o ripicche di vario tipo, i concorrenti del Gf continuano a far discutere , e appunto tocca adesso a Rosy Chin essere finita nel mirino delle critiche. L’imitazione di Simona Tagli ha indispettito buona parte del pubblico del programma, che ora dice basta e chiede a gran voce un provvedimento disciplinare per la chef 38enne dallo show di Canale 5. Anche perché Rosy non pare affatto intenzionata a fermarsi.

Grande Fratello Rosy Chin e il video rivelatore

Anzi, in un video che sta circolando molto online in queste ore aggiunge proprio che intende rincarare la dose nei confronti di Simona. “Ho solo una fatto un pre, un assaggino, devo chiudere in bellezza” ha avvisato i compagni d’avventura, tutti molti divertiti e interessati. In particolare la poi divertita per l’imitazione della Tagli è sembrata Anita, che in passato si offese pesantemente nei confronti di Beatrice Luzzi perché le diede della dissacrante. Quante possibilità ci sono, però, che Rosy Chin venga effettivamente squalificata dal Grande Fratello? Per la verità, al momento piuttosto poche, dato che pure il conduttore Alfonso Signorini ha riso dell’imitazione di Simona Tagli, così come ha fatto anche la diretta interessata, sebbene a denti stretti.

