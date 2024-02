Eleonora Sesana vita privata: curriculum e fidanzato

Eleonora Sesana è l’assistente personale di Fedez con lui a Miami, famosa per la seconda stagione di The Ferragnez, poi perchè il rapper e Chiara Ferragni si sono lasciati

Da Prime Video alle cronache rosa è un attimo per Eleonora Sesana poter fare il salto di qualità sul fronte popolarità. Non è vip e non sembra avere mai avuto l’intenzione di diventarlo, ma con le star ci ha spesso lavorato. E adesso, suo malgrado, il suo nome è diventato molto popolare nel gossip online in concomitanza con la clamorosa rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Stiamo parlando dell’assistente di Federico Lucia, la donna con cui il rapper ha fatto il famoso viaggio a Miami, che secondo molte voci fu alla base della rottura dei Ferragnez. Eleonora Sesana lavora solo per Fedez, svolgendo il ruolo di personal assistant e di PR and communication assistant: in poche parole, è l’assistenze personale del cantante e la sua addetta alle pubbliche relazioni. Non si conosce esattamente la sua età, ma si pensa possa avere circa 33 anni. Si è laureata all’Università degli studi dell’Insubria, a Varese, nel 2012 in Scienze del turismo, e successivamente si è trasferita a Milano, laureandosi in Turismo, territorio e sviluppo alla Bicocca. Successivamente il braccio destro del rapper di Favorisca i Sentimenti ha ottenuto master in comunicazione e media digitali presso 24ORE Business School.

Nel curriculum di Eleonora Sesana troviamo poche esperienze, ma molto significative. Dopo aver lavorato per Natasha Slater Studio, un’importante agenzia di comunicazione e management, l’assistente di Fedez del viaggio a Miami è passata a Dolce e Gabbana, rivestendo l’incarico di celebrities specialist, ovvero di intrattenere i rapporti con le celebrità con cui ha a che fare il brand. Da qui è passata a lavorare per Federico Lucia. Potremmo anche azzardare un paragone, la professionista sta al rapper come Barbara di Poggio sta a Chiara Ferragni. Inoltre si è parlato in passato di Luis Sal come fidanzato di Eleonora Sesana, ma sembra proprio una castroneria.

Eleonora Sesana e Fedez: il loro rapporto e la rottura con Chiara Ferragni

Fonte: Image Photo Agency

Anonima per scelta la vita privata di Eleonora Sesana, ma tra i fan del rapper milanese è divenuta da qualche anno una figura abbastanza popolare, per quanto misteriosa. Non ama mostrarsi o apparire sui social né davanti alle telecamere, ma Fedez l’ha spesso immortalata nelle sue foto o nelle storie su Instagram. In più, la donna è apparsa anche nella seconda stagione della serie The Ferragnez, e le sue mani si sono intravista nella storia postata sui social da Fedez durante il recente viaggio a Miami. Per quanto ci è dato sapere, le voci che l’hanno voluta al centro della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni paiono esagerate. Eleonora Sesana segue Federico Lucia nei suoi viaggi e nei suoi impegni lavorativi fin da quando ha iniziato ad essere una sua dipendente e questo fa parte del suo lavoro di assistente personale. La separazione dei Ferragnez ha fatto subito pensare a una possibile altra relazione di uno dei due, e qualcuno ha iniziato a ipotizzare che c’entrasse l’unica altra donna con cui Fedez è apparso di frequente, ma non ci sono conferme che l’assistente abbia un ruolo in questa vicenda. Eleonora Sesana non ha un fidanzato (così pare), anche questo ha fomentato le illazioni del gossip.

Copyright Image: ABContents