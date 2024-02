Grande Fratello Beatrice finalista a rischio: il complotto

Il verdetto del prossimo televoto del Grande Fratello per decidere il primo finalista sembra scontato ma sui social spunta l’accordo contro Beatrice

Possono degli accordi tra fandom rovinare definitivamente il Grande Fratello di quest’anno? A quanto pare sì e non c’è limite al peggio. La regina incontrastata da settembre è senza ombra di dubbio Beatrice Luzzi, colei che in un modo o nell’altro è sempre riuscita a creare dinamiche e a tenere testa a tutti quelli che volevano farla fuori dal reality. Dialettica, capacità di comunicazione, un pizzico di follia e una pazienza infinita hanno permesso all’attrice di imporsi all’attenzione del pubblico e dei telespettatori. Dal suo ingresso al Grande Fratello basti pensare che il suo account Instagram è passato da circa 3000 follower a quasi 100 mila. Tantissimi i video a lei dedicati e gli apprezzamenti anche da parte dei parenti di molti concorrenti, infatti quasi sempre quando è il momento di conoscere qualcuno degli inquilini viene sempre chiamata lei. L’ultimo in ordine è stata la mamma di Stefano, ma così è stato anche per il fratello di Anita e i genitori di Garibaldi, senza dimenticare Heidi dopo il confronto con Massimiliano. Insomma Beatrice Luzzi è senza ombra di dubbio la favorita per la vittoria e ora che il televoto decreterà la prima finalista il verdetto appare scontato. Invece non è così. L’arrivo di Perla Vatiero all’interno della Casa, forte della visibilità avuta a Temptation Island e del rapporto con Mirko, ha stravolto le votazioni. A farne le spese per ora sono stati Vittorio e Stefano che non sono riusciti a tenere testa ai Perletti, fandom che di fatto sta portando avanti chi è più vicino alla loro beniamina. Un meccanismo assolutamente condivisibile ma che ai fini dello spettacolo incide notevolmente in negativo. Basti pensare che sono ancora in gioco Federico che nonostante la bontà mostrata non sembra poter dare molto sul fronte dinamiche e soprattutto Grecia Colmenares, personaggio sempre più in disparte nella Casa ma che continua a godere di un beneficio illimitato. L’attrice di origine venezuelana ha saputo cavalcare l’onda fin dalle prime settimane del Grande Fratello mostrando prima grande appoggio a Beatrice Luzzi e poi virando totalmente su Perla e tutti gli altri inquilini che l’appoggiano. Un gruppo forte, affiatato che continua ad opporsi costantemente alla Rossa. Proprio questo supporto costante sta minando le votazioni per il primo finalista del Grande Fratello. A contendersi il posto ci sono Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy Chin e sempre più fan di Perla stanno unendo le preferenze verso un unico nome. Solo in questo modo potrebbero ostacolare la leadership di Beatrice e sovvertire i pronostici. Un colpo di scena che dal punto di vista dello spettacolo potrebbe realmente spiazzare ma che ai fini del reality renderebbe tutto molto più piatto e soprattutto ingiusto.

Grande Fratello il fandom che spinge per Grecia finalista

Il nome scelto dai Perletti è quello di Grecia Colmenares che a questo punto potrebbe sorprendentemente diventare la prima finalista. Del resto anche negli ultimi anni il televoto per la prima finalista ha sempre premiato una sudamericana e la venezuelana proseguirebbe su questa scia dopo Oriana e Delia (che però non hanno vinto, dettaglio non da poco). Una tattica ponderata che però rischia di premiare una concorrente che è apparsa sempre più silenziosa, poco partecipativa e senza attirare un minimo di interesse. La stessa Beatrice Luzzi aveva spiegato che Grecia sfugge alle telecamere, non si mostra realmente per quello che è e tende più ad apparire che a farsi conoscere. Può essere davvero lei la prima finalista del Grande Fratello? In un’edizione così criticata e poco seguita sarebbe la ciliegina su una torta andata a male. L’azzardo però è altissimo perché permettere a Grecia di andare in finale, toglierebbe un posto alla stessa Perla che potrebbe rischiare la beffa. Un esempio è avvenuto lo scorso anno quando Nikita non riuscì ad accedere subito in finale per l’unione degli altri fandom ma alla fine conquistò comunque la vittoria. Un percorso che a questo punto potrebbe essere percorso anche da Beatrice che può avere il supporto dei fandom di Stefano, Vittorio e Sergio (ancora nella Casa, ma la sua pagina officiale spinge per votare la Rossa). Vale la pena che un fandom voti altri? No, la storia del reality mostra che è una strategia che porta alla rovina.

