Terra Amara chi ha rapito Zuleyha: c’entra Demir

Il rapimento di Zuleyha in Terra Amara fa scalpore perché è una story line complicata. Chi rapisce l’Altun

Si complicano le cose per Zuleyha, la protagonista di Terra amara, nei nuovi episodi in onda su Canale 5. Gli spettatori della popolare soap opera turca, di enorme successo in Italia, assistono al rapimento dell’Altun e a un nuovo colpo di scena, le cui conseguenza saranno molto importanti nel prosieguo della serie. In piena notte, Zuleyha riceve una telefonata da uno dei suoi operai, che le dà una terribile notizia: uno dei mulini è crollato, e due dipendenti sono finiti in ospedale, dopo essere rimasti incastrati sotto le macerie. La moglie di Demir, sconvolta, si mette immediatamente in auto per raggiungere il luogo dell’incidente, ma per sua sfortuna non ci arriverà mai. Lungo la strada viene fermata da un’auto messa di traverso, da cui escono due uomini: Ozhan, il figlio di Colak, e un complice. I due aggrediscono Zuleyha, imbavagliandola e portandola sulla loro auto. Dietro a questo rapimento c’è ovviamente un losco piano di Colak. Tornato dopo oltre 20 anni a Cukurova, l’uomo ha scoperto che la maggior parte delle terre sono ora controllate dalla famiglia Yaman, mentre lui ritiene gli appartengano di diritto. Colak ha provato a far valere le sue ragioni con Zuleyha, che però non ha voluto cedere, per cui ha chiesto a suo figlio Ozhan di rapirla per spaventarla, costringendola così a trattare. Per allontanare da sé ogni sospetto, Colak ha deciso che, quando il figlio gli porterà la donna, dirà di non aver mai ordinato sul serio una cosa del genere. Ma Ozhan, sentendosi tradito e umiliato dal genitore, reagirà molto male, e arriverà addirittura a togliersi la vita davanti a tutti.

Suicidandosi pone fine alla vicenda che sta confondendo i telespettatori. Che senso ha un rapimento dell’Altun, con la stessa motivazione della rabbia che cova Betul per gli Yaman, ma senza che la manager e Abdulkadir centrino qualcosa? Nulla, è una storyline per allungare il brodo che non ha nulla a che fare con Hakan: non è Abdulkadir a rapire Zuleyha anche se c’entra Demir e la sete di vendetta contro di lui. Il rapimento orchestrato da Colak con la complicità del figlio Ozhan, però, non è l’unico intrigo a cui deve far fronte Zuleyha. Nelle nuove puntate di Terra amara, la donna deve fare i contri anche il piano criminale di Abdulkadir contro di lei.

Terra Amara Abdulkadir realizza il piano contro Zuleyha?

Con l’aiuto di Betul, destinata a prendere possesso dell’impero della famiglia Yaman, Abdulkadir vuole riuscire a incolpare Zuleyha dell’omicidio di Umit. Per questo motivo, l’uomo invia al procuratore che sta indagando sul caso una pistola con le impronte di Zuleyha, che è l’arma del delitto. Questo piano sembra infallibile, ma di mezzo ci si metterà Hakan, che dopo essere stato un avversario della protagonista ora inizia a provare dei sentimenti nei suoi confronti. Hakan infatti ripulirà la pistola, cancellando le impronte di Zuleyha: la polizia non rivelerà alcun collegamento tra la donna e il delitto, e la rilascerà senza accuse.

