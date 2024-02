Grande Fratello Simona Tagli svela piano autori contro Beatrice VIDEO

Al Grande Fratello Simona Tagli avrebbe dovuto attaccare Beatrice Luzzi: i dettagli in uno sfogo censurato dalla regia

Chissà cosa sarebbe successo se Simona Tagli fosse entrata nella casa del Grande Fratello a settembre. Dopo mesi di dinamiche trite e ritrite tenute in piedi solo da Beatrice Luzzi, la scelta degli autori e di Alfonso Signorini è stata quella di inserire nuovi concorrenti e puntare forte su Mirko e Perla, coppia conosciuta e scoppiata a Temptation Island e a quanto pare riappacificatasi a distanza proprio al GF. Se per i due la questione sembra chiusa (anche se potrebbe spuntare la carta gelosia di Mirko a causa di Alessio), l’ingresso di Simona Tagli e Alessio Falsone (sì si chiama proprio Falsone) ha animato notevolmente la Casa. In realtà però i piani degli autori erano altri e sono stati incredibilmente rivelati proprio dalla showgirl ex del Principe Alberto di Monaco. Ovviamente solo in parte si è potuto capire quale fosse la strategia che ha portato a due nuovi concorrenti a poche settimane dalla fine del reality perché poi è scattata l’onnipresente censura che a conti fatti ha anche rovinato questa edizione. Sono tantissimi infatti gli avvenimenti che non sono stati mostrati perché la diretta si chiude alle 2 di notte e ormai da tempo gli inquilini sanno e programmano la giornata in attesa di poter parlare liberamente senza telecamere. Proprio per questo quanto detto da Simona Tagli ha colpito perché fregandosene dell’orario ha scelto di dire la verità e di rivelare ciò che gli autori avevano deciso per lei. In realtà in tanti avevano già notato un cambiamento notevole da parte della showgirl all’interno della casa del Grande Fratello perché in precedenza, da opinionista in una trasmissione sul web, aveva attaccato e criticato più volte Beatrice Luzzi. Il suo arrivo era stato accolto con diffidenza dal fandom dell’attrice che temeva in un’altra persona che si sarebbe scagliata contro la loro beniamina. In realtà un po’ come accaduto per Rosanna Fratello, le cose sono andate in maniera decisamente diversa. Fin dalle prime discussioni Simona Tagli ha scelto di difendere a spada tratta la Rossa e di tenderle la mano quando quasi tutto il gruppo la criticava. Una decisione forte e in controtendenza che aveva però creato un po’ di scetticismo nei telespettatori perché prima o poi si attendevano un “tradimento”, sulla falsariga di quanto accaduto a Vittorio. Nelle ultime due puntate però l’amore di Simona Tagli per Beatrice Luzzi è stato più volte palesato con la ex di Antonio Zequila che ha ribadito di essere innamorata della Rossa e di aver cambiato idea sul suo conto. Dopo l’eliminazione di Stefano Miele, le due over si sono ulteriormente avvicinate e durante la festa di compleanno proprio della Tagli, la showgirl ha svelato i piani degli autori. Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello era stato voluto per attaccare Beatrice Luzzi, un ennesimo tentativo per mettere in difficoltà l’attrice. La notizia ovviamente non è stata accolta con entusiasmo dalla Rossa che ha apprezzato la scelta di Simona Tagli perché lo considera un atto di grande indipendenza e libertà a prescindere dal fatto di essere andata a suo favore. Il discorso tra le due è stato poi interrotto dalla censura che però è arrivata in ritardo, infatti il video della chiacchierata è stato subito pubblicato sui social ed è diventato virale.

Grande Fratello cosa diceva Simona Tagli contro Beatrice Luzzi

Come detto Simona Tagli era opinionista in un programma web che parlava del Grande Fratello. I suoi interventi erano diventati subito virali quando ha iniziato a circolare il suo nome come nuovo ingresso all’interno della Casa. Così come mostrato nel reality anche in quelle circostante Simona Tagli era apparsa senza peli sulla lingua, decisa e con grande carattere mostrando tutta la sua avversione nei confronti di Beatrice Luzzi. All’epoca disse che non era sincera ma era manipolatrice nel senso che modificava la verità a suo piacimento. In quel frangente elogiò anche Perla Vatiero per poi cambiare completamente idea una volta conosciuta nella casa. Inoltre ha definito la Luzzi acida sia nelle sue espressioni che nel suo comportamento e troppo rigida nel giudicare. Entrata nella casa ha potuto capire meglio cosa stava succedendo e come ammesso più volte ha cambiato totalmente idea.

lei nera apprendendo che gli autori avevano messo lì simona come sua ennesima nemica, purtroppo questa dinamica scontro con la produzione la più rilevante ormai#grandefratello pic.twitter.com/Toz2UpDQ6l — gaia (@lovemehow_) February 22, 2024

