Suki Avatar cosa c’entra con Avatar la leggenda di Aang su Netflix

Suki: quale ruolo ha il personaggio in Avatar la leggenda di Aang, la nuova serie tv di Netflix, grande successo della piattaforma di streaming.

Ha avuto un ottimo esordio anche in Italia Avatar: la leggenda di Aang, la nuova serie Netflix disponibile in streaming da giovedì scorso e che continua ad essere seguita costantemente fin dalla sua uscita. Creato da Albert Kim (uno dei produttori di serie di successo come Nikita, Dirt e Sleepy Hollow), lo show è tratto dall’omonima serie animata creata da Michael Dante DiMartino e Brian Konietzko, andata in onda su Nickelodeon tra il 2005 e il 2008, e in Italia su Rai Gulp tra il 2005 e il 2010. Nel corso degli anni il progetto ha conquistato numerosi premi di settore e conquistato milioni di fan a tal punto che nel 2021 Nickelodeon ha creato una sezione apposita dell’azienda che si occupa esclusivamente di Avatar. La serie aveva peraltro già ispirato un film in live action, che però non aveva avuto grande fortuna: L’ultimo dominatore dell’aria di M. Night Shyamalan (2010). Uno dei personaggi che stanno incuriosendo di più il pubblico, oltre ai vari protagonisti principali, è quello di Suki. Nella serie di Netflix è interpretata dalla 25enne attrice polacca di origini cinesi Maria Zhang, al primo ruolo importante della sua carriera, dopo alcuni cortometraggi. Suki è una delle guerriere di Kyoshi, e più precisamente la loro leader: si tratta di un gruppo di donne guerriere che difendono l’isola di Kyoshi, e dopo un’iniziale diffidenza nei confronti di Aang, Sokka e Katara diventerà una loro preziosa alleata. Suki, a differenza del protagonista Aang e anche di Katara, è una non-dominatrice, ovvero non ha il potere di dominare un elemento. Nonostante questo è una guerriera formidabile e dotata di grande carisma, che si allena per difendere la sua isola fin da quando aveva 8 anni. Convinta da Aang dell’importanza della sua missione, accetterà di affiancarlo assieme alle guerriere che comanda nella lotta contro la spietata Nazione del Fuoco.

Il personaggio di Suki: dove l’hai già visto

Suki in una scena di Avatar La Leggenda di Aang

Suki era già presente nella serie animata di Avatar – La leggenda di Aang era doppiata in originale da Jennie Kwan, e in italiano da Federica De Bortoli. Questo personaggio è inoltre apparso anche nel film del 2010 L’ultimo dominatore dell’aria, interpretato dall’attrice Jessica Andres. Suki è un personaggio che ritroveremo anche nelle probabili nuove stagioni di Avatar – La Leggenda di Aang, ma per chi non riesce ad aspettare e non teme gli spoiler, è bene sapere che la giovane guerriera giocherà un ruolo molto importante nella guerra contro la Nazione del Fuoco. In più, nel corso delle sue avventure inizierà una relazione con Sokka, il fratello di Katara e uno dei più stretti alleati di Aang. Dopo la sconfitta finale della Nazione del Fuoco, Suki farà ritorno con le sue guerriere sull’isola di Kyoshi. Il grande successo della serie pone ovviamente la domanda sul futuro e sull’ipotesi di una seconda stagione. Ci sono alcuni indizi sul web che parlano addirittura di una sceneggiatura già pronta ma l’ufficialità di un rinnovo da parte di Netflix non è ancora arrivata.

