Ernesto Uomini e Donne con chi era uscito e chi corteggiava: 2 Laura

La scelta di Ernesto Russo a Uomini e Donne al Trono Over nel 2015. Con chi era uscito dal programma e chi corteggiava

Ernesto Russo con i suoi splendidi capelli lunghi crea costantemente dibattito a Uomini e Donne. Se il suo interesse per Barbara De Santi divide, nel senso se sia fake o reale, è vero che nel programma condotto da Maria De Filippi ha trovato l’amore. Il lavoro di chef e attore del cavaliere di origini napoletane gli ha permesso di essere uno spirito libero in questi anni, riuscendo anche a costruire una relazione seria a discapito delle critiche in studio che lo vogliono uno “sciupafemmine”. Ernesto ha partecipato a Uomini e Donne nel 2015 e guardando chi corteggiava c’è una bella lista di nomi senza successo sul fronte sentimentale. A riportare il percorso del ristoratore trapiantato a Sabaudia e Isa e Chia. Secondo lo stesso racconto del cavaliere, giunto al Trono Over nel novembre 2015 la prima dama che ha corteggiato seriamente è stata Laura Laureti con cui inizialmente è durata solo un mese senza uscire dallo studio. In precedenza aveva frequentato Simona Galluzzi. Con la dama solo un pranzo. Poi Russo è passato a chattare con Giuliana Brasiello che usciva già con Sossio Aruta, senza mai concretizzare in un appuntamento. Sempre l’attore comparso nella fiction Rai I Medici, oggi con i capelli lunghi in passato li portava corti, al Trono Over si è visto un paio di volte con Claudia e Vanessa Porrea. L’ultima dama che ha frequentato nel 2015 il cavaliere che a piace a Barbara De Santi è Gabria Gagliardi. Anche in questo caso, come con Laura Laureti, è durata solo un mese e fu lui a chiudere perché non era preso quanto lei. Ernesto Russo a Uomini e Donne era uscito dal programma con Laura Cola. Classe 1975, la dama mora con occhi azzurri aveva all’epoca 40 anni. Architetto in carriera viveva in pianta stabile a Milano e aveva una rivista dedicata alla sua grande passione la moto. Era arrivata nel programma da poco ed aveva visto solo per una cena Sossio Aruta e Luca Ruffini. Laura Cola era subito rimasta colpita da Ernesto, e viceversa visto che lui l’aveva notata per il suo fisico e i suoi occhi, ed è stata lei a chiedere il numero al cavaliere. Lo chef napoletano non chiamò l’architetto, alla registrazione che seguente la invitò a ballare e le chiese di vedersi la sera a cena. Andò talmente bene che in meno di un mese Ernesto e Laura Cola uscirono da Uomini e Donne. Lasciarono il programma senza molto clamore, salvo poi tornare in studio per raccontare come stava andando tra loro la storia d’amore. Dopo un anno di relazione Russo e la sua dama si sono lasciati perché la distanza li ha divisi: lui a Terracina, lei a Milano, si vedevano poco per lavoro e non hanno retto alla pressione, allontanandosi. Laura Cola oggi continua con il suo lavoro in pianta stabile di conduttrice sportiva nel settore moto e sembra essere single.

Ernesto Russo dopo Uomini e Donne con Laura Laureti

Laura Laureti in una puntata di Uomini e Donne

A sorpresa dopo la rottura con Laura Cola per il ristoratore di da “Ernesto Fonti di Lucullo” c’è stato un ritorno di fiamma davvero inaspettato e non con la direttrice di Donne in Sella. Ernesto Russo dopo essere uscito da Uomini e Donne con la Cola si fidanzò con Laura Laureti. Con la bionda dama con la frangetta, all’epoca quarantenne, la conoscenza non era andata a buon fine. Lei aveva paura di amare lui non credeva ci fosse compatibilità. Lasciato il dating show hanno continuato a sentirsi in amicizia e una volta single hanno iniziato a frequentarsi per poi iniziare una relazione seria. Anche tra Ernesto e Laura Laureti è finita poco dopo a causa della distanza. In entrambi i casi le dame hanno sempre parlato benissimo di come le trattava il 46enne napoletano, sintomo che forse lo chef enfatizza il suo essere uno spirito libero nascondendo una grande sensibilità. Una piccola curiosità riguarda Laura Laureti che avrebbe abbandonato Uomini e Donne dopo una furiosa lite con Tina Cipollari, all’epoca già opinionista, per difendere Gemma Galgani. Lo scontro sarebbe stato molto forte e mai andato in onda e giustificherebbe l’addio improvviso della dama al parterre del Trono Over, con annessi social disattivati. Oggi di Laura Laureti non c’è traccia.

