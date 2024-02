Muschio Selvaggio tra Fedez e Luis Sal: la clausola al centro della lite

Perché Fedez ha perso Muschio Selvaggio: la verità su quello che è successo tra Fedez e Luis Sal, e su cosa è la cosiddetta clausola “roulette russa”.

La notizia è uscita oggi nel primo pomeriggio e sta ovviamente facendo molto discutere. Secondo diversi importanti siti d’informazione, il Tribunale di Milano avrebbe stabilito che il podcast Muschio Selvaggio è di proprietà di Luis Sal e non di Fedez. Una notizia abbastanza rilevante, dato che parliamo del podcast più ascoltato d’Italia, da tempo al centro di polemiche dopo la rottura tra i suoi due celebri host, il rapper milanese Fedez e lo youtuber bolognese Luis Sal. A diffondere la notizia è stato l’ufficio stampa di Luis Sal, secondo cui il provvedimento dell’autorità giudiziaria permette a quest’ultimo e alla sua società di rilevare le quote attualmente nelle mani di Fedez. In questo modo, il rapper sarebbe esautorato dalla gestione del podcast che ha reso famoso in questi ultimi mesi. I due avevano litigato nel giugno del 2023, quando Luis Sal aveva improvvisamente smesso di apparire nel podcast. Fedez aveva allora risposto alle domande dei fan a riguardo con un video, in cui aveva spiegato che i due avevano litigato e che lo youtuber aveva deciso di farsi da parte. Fedez aveva dunque aggiunto di voler portare avanti il podcast in solitaria, come ha poi fatto. Subito dopo l’uscita della notizia, però, Fedez ha replicato all’ufficio stampa di Luis Sal nelle sue storie su Instagram. Il rapper milanese ha smentito la notizia, dicendo che non c’è stata alcuna sentenza a riguardo e che il processo che deciderà le sorti di Muschio Selvaggio ancora non è iniziato. Fedez ha spiegato che ciò che ha stabilito il giudice è che un custode gestirà le sue quote della società, che però non verranno rilevate da Luis Sal. “Non sono stato esautorato da nulla” ha scritto Fedez, che ha assicurato che il progetto Muschio Selvaggio andrà avanti sotto la sua gestione.

Cosa è la clausola roulette russa

Al centro della causa legale tra Fedez e Luis Sal per Muschio Selvaggio c’è la cosiddetta clausola “roulette russa”, che secondo vari siti darebbe ragione allo youtuber. Si tratta di un dettaglio che viene spesso inserito in accordi e/o statuti e che riguarda la possibilità di valutare o meno l’offerta che può essere fatta da uno dei due soci che sono a capo di una società e/o azienda. Questo tipo di clausola permette, se attivata, di risolvere situazioni ferme dove nessuna delle due parti riesce a spuntarla. Legalmente viene data la possibilità di poter fare un’offerta per prendere le quote dell’altro socio secondo un determinato valore.

No related posts.

Copyright Image: ABContents