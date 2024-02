Shogun su Disney Plus: nel cast della serie anni 80 c’era Padre Ralph

Shogun su Disney Plus: chi erano i protagonisti dell’omonima serie degli anni 80, andata originariamente in onda sulla Rai e poi su Mediaset

È uno degli eventi del momento sul piccolo schermo: da oggi, martedì 27 febbraio 2024, è disposibile sulla piattaforma di streaming Disney Plus la nuova serie Shogun, creata da Rachel Kondo e Justin Marks. Lo show segue le avventure del marinaio inglese John Blackthorne (Cosmo Jarvis) naufrago nel Giappone del XVII secolo e costretto a vivere nella complicata società feudale retta dallo shogun. La serie di Disney Plus è tratta dall’omonimo romanzo del 1975 di James Clavell, che è stato un incredibile successo commerciale ed era già diventato una miniserie tv negli anni Ottanta. Chi infatti ha qualche anno ricorderà probabilmente Shogun – Il signore della guerra, una miniserie in 10 puntata andata in onda nel 1980 sulla Rai, e successivamente rimontata e ridoppiata per venire trasmessa anche su Mediaset. Diretta da Jerry London, quella serie riscosse un buon successo all’epoca, al punto da essere anche rieditata, condensando i vari episodi, in un film di circa 2 ore. Ma che fine hanno fatto oggi i protagonisti di Shogun del 1980? Il personaggio principale, nei panni di John Blackthorne, era Richard Chamberlain, attore statunitense reso celebre dalla serie anni Sessanta Il dottor Kildare. Oggi Chamberlain ha 89 anni, e ha smesso di recitare dal 2017. Successivamente a Shogun, aveva riscosso ancora grande successo con la miniserie del 1983 Uccelli di rovo, per poi apparire in alcuni episodi di serie tv negli anni successivi, l’ultimo dei quali nella terza stagione di Twin Peaks. Nella serie uscita su Disney Plus il suo personaggio viene interpretato dall’attore Cosmo Jarvis famoso per il film Persuasione e Lady Macbeth.

Shogun: il cast della serie del 1980

Un altro dei protagonisti di Shogun era Toshiro Mifune, leggenda del cinema giapponese grazie ai suoi ruoli iconici nei film di Akira Kurosawa, come Rashomon, I sette samurai e Il trono di sangue. Dopo la serie sul Giappone feudale del 1980 apparve ancora in film di respiro internazionale come L’ultima sfida di John Frankenheimer (1983) e Morte di un maestro del tè di Kei Kumai (1989). Mifune è morto nel 1997 all’età di 77 anni. In Shogun interpretava Lord Yoshi Toranaga, ruolo che nella serie del 2024 su Disney Plus è stato ripreso da Hiroyuki Sanada, famoso per aver partecipato a John Wick 4, Avengers e L’Ultimo Samurai. Yoko Shimada, che divenne nota proprio con il ruolo di Lady Toda Buntaro e ottenne diversi riconoscimenti per la sua interpretazione, è morta invece nel 2022 a 69 anni d’età, a causa di un cancro al colon. Dopo Shogun non ebbe molta fortuna: travolta da uno scandalo per la sua relazione col cantante (sposato) Yuya Uchida, faticò a trovare nuovi lavori, e finì per fare la modella erotica, arrivando a recitare anche in alcune pellicole pornografiche. Nel 1995 apparve però nel film Crying Freeman di Christophe Gans.

