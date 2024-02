Un Posto al Sole chi è Rosa: attrice Daniela Ioia fa Mare Fuori

L’attrice Daniela Ioia interpreta Rosa Picariello in Un Posto al Sole. Nelle fiction fatte anche Mare Fuori e I Bastardi di Pizzofalcone

Il pubblico di Un posto al Sole ha imparato a conoscere bene Rosa Picariello, il suo cuore indomito, il coraggio e la tenacia nel difendere la sua famiglia. I fan, d’altronde, si erano subito affezionati alla leonessa del centro storico ribattezzata sui social come “la mora” accanto alla bionda amica Clara (per un periodo anche cognata visto che ha avuto una storia con il fratello Edoardo). Ormai entry ufficiale nel cast di Un posto al sole, Rosa si è guadagnata la presenza nella sigla della storica soap opera di Rai 3 quando è rimasta ferita in un agguato diretto verso il suo ex marito, Damiano Renda, ed è così finita ricoverata in ospedale. Una situazione che ha comprensibilmente tenuto col fiato sospeso tutti i fan della serie, anche se per fortuna il personaggio si è salvato. In seguito la Picariello è riuscita a salvare suo figlio Manuel dalle minacce degli speculatori edilizi del centro storico e a portare a galla le compravendite illegali di appartamenti in quarteri giovati dal flusso turistico della Napoli dei monumenti. Sorte avversa in amore per la collaboratrice domestica di Giulia alla Terrazza di Palazzo Palladini. Damiano ha respinto la madre di suo figlio Manuel scegliendo Viola, per loro nessun lieto fine. Insomma è bastato davvero poco per conquistarsi i favori del pubblico di Rai 3, e il merito è anche di Daniela Ioia, l’attrice che interpreta Rosa. Si tratta di un volto relativamente conosciuto da chi segue la televisione anche il cinema italiano, dato che ha recitato in tanti prodotti di grande successo negli ultimi anni. Su tutti Mare fuori, l’acclamata serie di Rai 2 che rappresenta ormai un vero e proprio fenomeno pop nel nostro paese.

Nata a Napoli nel 1984, Daniela Ioia ha oggi 40 anni, e da tempo è un volto importante del cinema e della tv in Italia, sebbene non sia proprio famosissima. Nel 2019 è divenuta abbastanza celebre grazie al ruolo di Tiziana Palumbo nella quarta stagione di Gomorra, tornando poi anche nell’annata successiva della serie di Sky. Nel 2020 ha poi preso parte a I bastardi di Pizzofalcone, recitando nella parte di Gianna, l’amica di Manù, oltre che ne Il sindaco del Rione Sanità, dove era Armida. Più di recente ha lavorato di nuovo con Mario Martone, interpretando Teresa da giovane nel film La nostalgia. Per quanto riguarda la sua vita privata, Rosa di Un Posto al Sole è sposata col collega Antimo Casertano, da cui ha avuto un figlio, Jacopo. Daniela Ioia è tifosa di calcio e ovviamente sostenitrice del Napoli, ama i cavalli e si interessa anche di cause sociali. L’attrice è stata infatti tra le varie personalità che hanno sostenuto la protesta sindacale dei lavoratori della Whirpool di Napoli.

Daniela Ioia in Mare Fuori

Nel 2022, Daniela Ioia apparsa in un piccolo ruolo in Mare Fuori 3, la terza stagione della fortunata serie della Rai. Ha recitato infatti nella parte di Elena, la mamma di Silvia, apparendo solo in poche scene. Una comparsata, per un’attrice che ha comunque una lunga esperienza nella recitazione, e che negli ultimi anni sta lavorando in molti progetti di primo piano. In realtà, Daniela Ioia ha un ruolo ben più importante in Mare Fuori: è la coach dei giovani attori della serie, molti dei quali sono alla primissima esperienza nella recitazione. La produzione ha deciso quindi di farle fare un cameo, oltre al lavoro principale che svolge alle spalle della macchina da presa.

