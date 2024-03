Quando finisce Terra Amara su Canale 5 è un caso

Terra Amara su Canale 5 finisce a breve per sempre. Perché in Italia è durato più della Turchia e cosa succede dopo la fine della soap

Terra Amara ha una fine senza margine di una nuova quinta stagione visto che le quattro sono andate in onda in Turchia nel 2022. Bisogna farsene una ragione dopo anni di puntate ogni giorno su Canale 5 a partire dalle 14.45 bisognerà dire addio alla bella Zuleyha, all’affascinante Fikret e al misterioso Hakan. Già è stato difficile digerire la morte di Demir, che abbiamo appreso senza nemmeno vederla in una puntata dedicata al grande protagonista della soap turca. Discorso analogo per l’incidente che ha causato la morte di Ylmaz, che ha salutato troppo presto Cukurova dopo aver chiarito con la sua amata. Con la fine di Terra Amara su Canale 5 perché è così difficile dire addio a Zuleyha? Il personaggio interpretato dalla 33enne Hilal Altınbilek è subito entrato nel cuore dei telespettatori di mezzo Mondo per un semplice motivo: non hai mai fortuna. Nella tradizione scaramantica partenopea c’è proprio una dicitura popolare specifica per il caso Zuleyha “nun hav mai bben, nun ten ciort” ovvero la sorte le è avversa. Così è nella soap turca per la protagonista. Prima il riscatto dalla povertà che le costa la libertà, il matrimonio inizialmente infelice con Demir e l’odio nei suoi confronti di Ylmaz, segretamente padre di suo figlio. Quando finalmente Zuleyha e il suo amato possono tornare insieme il personaggio di Ugur Gunes muore. L’alterego di Hilal Altınbilek si innamora davvero del marito condannando anche lui ad un triste epilogo.

Come finisce Terra Amara non lo diciamo in questo articolo perché sarebbe spoiler per chi non vuole saperlo ma vi anticipiamo che non è un lieto fine. Scatta cosí nei telespettatori per l’Altun un sentimento di empatia, del tipo “c’è sempre qualcuno che sta peggio di noi” simpatizzando con la protagonista. Al di là della capacità degli sceneggiatori di rispecchiare il gusto popolare, anche in questo rapporto, a tratti morboso, tra vero e fake si fonda il successo della soap turca, a cui semra davvero difficile dire addio generando addirittura un senso di malinconia.

Terra Amara quando va in onda l’ultima puntata

Terra Amara finisce a marzo prima della Settimana Santa oppure la prima settimana di Aprile dopo Pasqua. Mediaset non ha ancora comunicato la data della messa in onda dell’ultima puntata e se sarà in prima serata (ma sembra scontato). Facendo un calcolo le possibili date del finale della soap turca sono giovedí 21 Marzo o domenica 7 Aprile. La difficoltà di dare un giorno preciso per l’ultimo episodio nel 2024 della serie del pomeriggio di Canale 5 è dovuta al fatto che il numero di puntate in Italia non corrisponde a quelli andati in onda in Turchia. Nel nostro Paese sono più brevi e tagliati con un magistrale lavoro di post produzione, nella Nazione di origine hanno invece la lunghezza di una fiction. Morto un Papa se ne fa un altro e così dopo Terra Amara arriva un’altra soap turca dal titolo Endless Love. Guardando il successo della serie all’estero non farà di certo rimpiangere, agli amanti del genere, le vicende di Cukurova.

