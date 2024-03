Uomini e Donne Brando nipote di Gianni Morandi? C’entra la Efrikian

La verità sulla parentela tra Brando di Uomini e Donne Laura Efrikian. Suo nonno direttore d’orchestra e la suggestione Gianni Morandi

Dopo Tananai nipote di Gianni Morandi, grazie a suo padre Biagio Antonacci, la fake tocca anche a Brando di Uomini e Donne, anche se va ammesso che in questa suggestione social c’è una mezza verità. Il tronista di Uomini e Donne diviso tra Raffaella e Beatriz non ha mai nascosto di avere due genitori artisti. Nel video diffuso dal profili ufficiali di Witty TV per annunciare il volto del Trono Classico 2023/2024 aveva parlato della sua vita famigliare. Durante l’intervista ha rivelato che suo nonno faceva parte del mondo della musica, essendo stato presente con la sua carriera per molti anni negli scenari più importanti di questa arte. La stella della famiglia però, a detta del tronista biondo, è stata sua zia, un’attrice con un brillante percorso sul piccolo schermo e nel cinema. Brando di Uomini e Donne non ha ufficialmente detto i nomi dei suoi genitori spiegando solo che hanno divorziato quando era piccolo e lui ha sofferto molto per questa rottura. In particolare si è sentito lasciato solo da suo padre che da piccolino vedeva come esempio da seguire prima che lo stesso genitore andasse via di casa. All’epoca nella presentazione dei nuovi tronisti della stagione 2023/2024 del classico passò in sordina di chi fosse nipote Brando. Era molto più interessante concentrarsi sulla novità che rappresentava il suo arrivo al dating show. Il suo percorso è stato turbolento fin dall’inizio, come piace ai telespettatori, basti pensare al colpo di fulmine per Beatriz con la sua momentanea eliminazione o gli scontri forti con Raffaella che lo accusava di non avere carattere, salvo poi innamorarsi di lui. Ad un passo dalla scelta tra la milanese e la napoletana, sui social sono tornate le notizie su di chi è nipote Brando perché si è scoperto il suo cognome: Efrikian. Si tratta dello stesso di Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi e regina dei musicarelli degli anni 60. Da qui nasce la mezza fake news che accosta il tronista al cantante di Apri tutte le porte. Il nonno di Brando di Uomini e Donne è Gianni Efrikian, non Morandi. Ha fatto parte del mondo della musica in quanto direttore d’orchestra. L’attrice Laura è la sorella di quest’ultimo dunque la ex moglie del Gianni Nazionale è la prozia del tronista, mentre lo stesso Morandi sarebbe ex prozio acquisito.

Brando di Uomini e Donne e Laura Efrikian: che somiglianza

Fonte Instagram

Ai telespettatori di Uomini e Donne di una certa età non è sfuggita l’incredibile somiglianza tra Brando tronista di questa stagione e la sua prozia Laura Efrikian, come detto ex moglie di Gianni Morandi e protagonista di numerosi film. In tanti hanno rivisto le foto di una giovane attrice mettendole a confronto con il pronipote evidenziando quanto siano simili. D’altronde i colori sono quelli, biondi, e anche il taglio degli occhi castani di Brando ricorda molto quello della Efrikian, oggi 83enne e che vive lontana dal piccolo schermo. I due sono accomunati da un’altra caratteristica, l’innata eleganza.

