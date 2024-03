Chi era Valeria di Un Posto al Sole e perché Renato la odia

A Un Posto al Sole è tornata Benedetta Valanzano con il personaggio di Valeria Paciello. Era l’ex colf e fidanzata di Niko rimasta incinta

Valeria Paciello non è un personaggio positivo in Un Posto al Sole per questo è invisa a Renato Poggi. Arrivata a Palazzo Palladini nei primi anni 2000, il personaggio interpretato da Benedetta Valanzano sembrava potesse essere la svolta per una la soap di Rai 3 in tema di attualità. È noto che per la sceneggiatura e quindi la trama di ogni puntata gli autori di Upas amano ispirarsi alla vita reale. Nel caso della storia d’amore tra Valeria e Niko il tema era quello delicato del sessismo e del classismo, salvo poi evolversi in truffa. La Paciello giovane e bella ragazza della Napoli che si arrangia, viene assunta da Renato Poggi come colf dopo il divorzio da Giulia e la conseguente assenza della sua ex moglie, insieme a sua figlia Angela, per le solite missioni umanitarie delle due assistenti sociali. Il personaggio interpretato da Benedetta Valanzano dopo un iniziale scontro con il giovanissimo rampollo della ricca famiglia Poggi, le prova tutte per sedurlo. Niko rimane affascinato da Valeria, prova un sentimento forte ed è lei la ragazza con cui fa la prima volta l’amore. È qui che sembrava potesse trionfare l’eguaglianza contro il classismo che contraddistingue i condomini di Palazzo Palladini.

Valeria in Un Posto al Sole rimane incinta di Niko. Il futuro avvocato decide, come è giusto, prendersi le sue responsabilità e creare una famiglia con la Paciello. Renato, fuori di sé, crede che la colf abbia incastrato il figlio e pur di toglierla di torno le offre una somma di denaro per interrompere la gravidanza. Lo sdegno dei telespettatori viene incarnato da Giulia che difende il figlio, la colf e la loro nuova famiglia che sta per nascere. Chiaramente il dolce personaggio a cui presta anche oggi il volto Benedetta Valanzano aveva spifferato a Niko lo squallido piano del padre. Si sa, in Un Posto al Sole nulla è come sembra e cade la maschera di Valeria Paciello che era una truffatrice. Alla giovane era stata diagnosticata una gravidanza bianca o extrauterina, in poche parole non c’era nessun bambino. La colf, però, per accaparrarsi Niko questo non lo aveva detto. Dopo tempo il suo piano viene scoperto e sparisce lasciando per sempre Palazzo Palladini.

Perché Valeria è tornata a Un Posto al Sole

Valeria torna nel cast di Un Posto al Sole dopo quasi vent’anni per scuotere un po’ le acque. Dopo un incontro casuale a Dimaro, il personaggio di Benedetta Valanzano si avvicina a quello di Luca Turco. Divorziata, sembra non aver perso lo spirito intraprendente di un tempo ma il fine degli sceneggiatori non è vederla come moglie del Poggi avvocato. L’obiettivo è scatenare la gelosia della gemella, tra l’altro presente nella sigla di Upas, e coronare finalmente il sogno dei telespettatori: vedere di nuovo insieme Niko e Manuela. D’altronde anche prima della proposta di matrimonio alla compianta Susanna, il padre di Jimmy aveva ceduto al fascino della sua ex ed era palese che non l’avesse mai dimenticata.

