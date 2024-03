Bugo e Morgan cosa è successo dopo Sanremo

Cosa è successo tra Bugo e Morgan a quattro anni dalla clamorosa lite sul palco dell’Ariston

Sicuramente per Bugo non è stato un momento piacevole, ma oggi il suo nome è ormai inestricabilmente legato all’inaspettato “caso televisivo” verificatosi nel febbraio del 2020 durante il Festival di Sanremo. Il 50enne cantante milanese si era presentato in concorso assieme a Morgan, con il brano Sincero: per Bugo era l’esordio assoluto a Sanremo, dopo una lunga carriera da cantante indie. Le cose però non sono andate bene: Morgan ha cambiato le parole della canzone all’improvviso durante un’esibizione, trasformandole in un’accusa al collega, che ha lasciato il palco. I due vennero dunque esclusi dalla competizione, e il loro rapporto si ruppe. Un episodio clamoroso che i fan del Festival ricordano ancora con un misto d’imbarazzo e divertimento. Tra i due cantanti, le cose non si sono più rimesse a posto, questo è certo. Morgan, noto personaggio televisivo, è spesso tornato sull’argomento, non facendosi mancare provocazioni a Bugo. Il quale, dopo un’intervista di un anno fa del rivale al Corriere della Sera, ha risposto duramente attaccandolo sui social. Bugo aveva chiamato Morgan “ridicolo”, lo aveva accusato di non essere mai stato un cantautore e di non fare ormai più nulla, musicalmente parlando, da vent’anni.

In effetti, ormai Morgan lavora prevalentemente in televisione, quando non è coinvolto in polemiche per le sue dichiarazioni. Dopo Sanremo 2020, è stato concorrente a Ballando con le stelle, ha lavorato al podcast originale di Spotify Ikaros, ha condotto il programma musicale StraMorgan su Rai 2 ed è tornato a fare il giudice di X Factor (anche se è stato cacciato dopo tre puntate per i suoi comportamenti “inappropriati”). Sul fronte musicale, proprio quest’anno è uscito il suo nuovo album solista, intitolato …e quindi, insomma, ossia.

Bugo e Morgan il processo dopo Sanremo 2020

Fonte: Image Photo Agency

Anche la carriera di Bugo è andata avanti, anche se principalmente sul fronte musicale. Il cantautore ha spesso sottolineato come quella vicenda lo abbia colpito perché ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia e ovviamente la sua sia come uomo che come artista. Dopo l’album del 2020 Cristian Bugatti, Bugo, originario di Rho, ha fatto uscire vari singoli, tra cui, proprio nei primi mesi dell’anno, No lo so! e Per fortuna che ci sono io. Oltre a questo, Bugo ha “riaperto” la faida con Morgan: infatti, lo scorso 20 febbraio è iniziato il processo per diffamazione presso il Tribunale d’Imperia, dopo che Bugo ha deciso di fare causa a Morgan per quanto avvenuto a Sanremo 2020. Nei prossimi mesi sapremo chi dei due avrà ragione davanti alla Giustizia italiana.

Copyright Image: ABContents