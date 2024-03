Grande Fratello vergogna Alessio insulta Perla e i disabili VIDEO

Era già accaduto al Grande Fratello con Rosy Chin e in passato con Cristina Quaranta. Non si smette mai di toccare il fondo

Le parole di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip dell’anno scorso riecheggiano ancora così attuali da fare rabbrividire. È vero che il reality più longevo della TV italiana rispecchia la società, è vero anche che non tutto debba passare liscio. Quest’anno nello stesso scivolone è incappato Alessio Falsone. Ex calciatore, ex di Carolina Stramare prima che diventasse Miss Italia e oggi imprenditore, è entrato al Gf come concorrente tra gli ultimi ingressi prima della finale. Si è fatto rapidamente notare prima come terzo incomodo tra Perla e Mirko causandone addirittura la rottura poche ore dopo il loro riavvicinamento ufficiale poi per aver conquistato e abbandonato in due giorni Anita Olivieri. Insomma un curriculum notevole quello di Alessio Falsone nel suo percorso al GF come partecipante a cui va aggiunto anche lo sfogo fuorionda trasformatosi in un duro attacco a Federico. Per chi se lo fosse perso l’imprenditore è entrato insieme a Simona Tagli e ha trascorso qualche giorno nel completo anonimato all’ombra della personalità prorompente della ex showgirl. È riuscito a farsi spazio grazie al suo feeling con Perla Vatiero arrivando addirittura a dire che sarebbe potuta essere una sua ipotetica fidanzata se non si fosse sviluppato in lui maggiormente il senso di amicizia rispetto all’attrazione. Si è poi avvicinato ad Anita forte dell’interesse ricambiato dalla plurilaureata, sono riusciti ad ottenere una notte in suite in cui è scattato anche un bacio appassionato. Qualche ora dopo il ritorno in casa Alessio ha detto di aver baciato la Oliveri perché spinto dagli autori e perché avrebbe fatto brutta figura uscire dalla suite senza aver combinato niente. Non è finita qui perché ha anche iniziato ad allontanare Anita perché è troppa la distanza tra Milano e Roma e sarebbe inutile iniziare sapendo già che il rapporto potrebbe terminare per i troppi km da percorrere. Non va dimenticato che Alessio ha detto di non essere mai stato interessato realmente a Perla ma di essersi avvicinato per visibilità. Inoltre si è reso protagonista di un messaggio in codice svelato dallo stesso Alfonso Signorini con cui aveva scelto di comunicare con Sergio. Entrambi hanno spiegato che si tratta di un modo per scherzare tra loro ma alcuni video sui social rivelano che in realtà fosse un indizio sul fatto che lo stesso Alessio stesse prendendo in giro Perla.

Grande Fratello la strigliata di Alfonso Signorini

A riprova di tutto ciò un video diffuso dai Perletti, fan della coppia Perla e Mirko, vede Falsone apostrofare la Vatiero in modo dispregiativo. Era in giardino con Sergio e Greta e stava spiegando che dopo gli ultimi attriti non era riuscito a chiarire la sua posizione nei confronti di Perla. Nel frame che gira non c’è la parte iniziale in cui si capisce realmente il motivo del riportino a Sergio e Greta però non è questo quello che conta. Piuttosto dice chiaramente di non essere più disturbato scegliendo un termine inappropriato per definire Perla. Non è la prima volta che Alessio viene beccato ad usare espressioni fuori luogo (basti pensare all’attacco rivolto a Federico durante la diretta) e bestemmie, al punto tale che in tanti ne hanno chiesto la squalifica. Il messaggio sbagliato che arriva a casa è il permettere di utilizzare, ancora una volta, termini dispregiativi nei confronti della disabilità mentale come quello della sindrome di Down. Quest’anno è già successo con Rosy Chin e nella passata edizione con Cristina Quaranta ma in entrambi i casi non sono stati presi provvedimenti. Per la ex Non è la Rai arrivò la strigliata di Alfonso Signorini con obbligo di chiedere scusa ai telespettatori, scelta che potrebbe essere fatta anche per Alessio visto che già si era scagliato contro di lui per le brutte parole nei confronti di Federico.

