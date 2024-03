Matrimonio a Prima vista 2024 chi è Enrico

Chi è Enrico il toscano in coppia con Benedetta a Matrimonio a Prima Vista 2024. Che lavoro fa e perché ha scelto di partecipare al programma

Un boom di consensi anche quest’anno Matrimonio a Prima Vista, Italia lo show di Real Time nato nel 2016 e arrivato ormai alla sua dodicesima edizione. Dallo scorso 6 marzo il pubblico ha iniziato a conoscere le coppie che si cimenteranno in questa edizione di uno dei programmi più interessanti della tv italiana, a metà strada tra il reality show e l’esperimento sociale. Tra i protagonisti di questa edizione, uno di quelli che fin da subito ha attirato le attenzioni del pubblico di Real Time è stato Enrico. Il suo nome e cognome completo è Enrico Bonechi per chi volesse seguire il partecipante su Instagram. Dalla sua scheda diffusa sul sito dell’emittente che produce lo show, apprendiamo che il toscano ha 43 anni ed è originario di Pistoia, e che il suo lavoro è quello del bancario. SI è diplomato in ragioneria, e subito dopo, ancora piuttosto giovane, ha iniziato a lavorare in banca, costruendosi una carriera solida che gli ha dato una certa stabilità economica. Nella sua vita c’è stato di recente un grave lutto, ovvero la perdita del padre: per questo motivo, Enrico è molto legato alla sua famiglia, e in particolare a sua madre, oltre che al fratello e alla nipote. Una delle sue caratteristiche più evidenti è che è un un grande amante dello sport e dell’attività fisica.

Enrico ama in particolare la palestra, la corsa e il nuoto. Un elemento che ha subito permesso di stabilire un legame con la donna che gli esperti di Matrimonio a Prima Vista gli hanno affidato, ovvero Benedetta Campigli. La moglie di Enrico, infatti, è appassionata di pallavolo, uno sport che ha praticato in passato e che pratica ancora, e attualmente lavora come responsabile proprio di un punto vendita appartenente a una catena di articoli sportivi.

Matrimonio a Prima Vista 2024 Enrico e Benedetta che litigi

C’è molto interesse per capire se la storia tra la coppia di toscani potrà funzionare perché risulta la più mal assortita della trasmissione (e per questo la più interessante). In particolare, Enrico ha confessato nel corso del programma di essere una persona che si è sempre trattenuta nelle relazioni, e che ha sempre avuto difficoltà a instaurare un rapporto stabile e duraturo con un’altra persona. Non a caso, la relazione più lunga che ha avuto è durata appena sei mesi. E, dopo le primissime puntate, c’è già chi pensa che tra i due il matrimonio al buio sia destinato a durare poco. Enrico sembra essere molto diverso da Benedetta, e fatica a instaurare un dialogo con la moglie. Un problema che è emerso durante il viaggio di nozze in maniera evidente, quando le ha suggerito di chiamare i genitori, e lei ha reagito piuttosto male. Enrico, di conseguenza, si è chiuso in sé stesso, confermando quel carattere introverso che era stato intuito già dalle uscite iniziali. Un Flop è stato anche il viaggio di nozze a Fuerteventura. Vedremo se la coppia riuscirà a riavvicinarsi prima Matrimonio a Prima Vista e poi.

