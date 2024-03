Matrimonio a Prima Vista 2024 luna di miele location

Dove sono andate in viaggio di nozze le coppie di Matrimonio a Prima Vista 2024. Le mete e i resort scelti per il programma su Real Time

La nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia è iniziata lo scoros 6 marzo, e anche in questa dodicesima edizione il reality show di Real Time sta riscuotendo grande successo tra il pubblico italiano. Le prime puntate sono sempre le più importanti, perché consentono di “catturare” subito l’interesse di spettatori e spettatrici. Se il pubblico riesce ad appassionarsi subito alle tre coppie in gara, allora andrà avanti a seguire l’evolversi della loro relazione fino alla fine della stagione. Ma il successo di questi otto episodi consiste anche nel fatto che possiamo assistere ai vari ricevimenti di nozze e, soprattutto, ai viaggi della luna di miele. Dove sono andati in viaggio di nozze le tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 2024? La risposta arriva nella terza puntata, in onda stasera mercoledì 13 marzo. Giuseppe e Ilaria, una delle coppie su cui il pubblico di Real Time punta maggiormente, sono andati dopo la prima notte di nozze a Zanzibar, una rinomata località turistica nell’Oceano Indiano, vicino alle coste della Tanzania e nota per le sue spiagge meravigliose. Per Roberto e Stefania gli autori hanno scelto invece una meta più classica, sotto il sole di Sharm-el-Sheik, una città dell’Egitto meridionale, sulle coste del Mar Rosso.

Le avventure litigiose di Enrico e Benedetta, invece, si svolgono a Fuerteventura, un’altra località marittima molto gettonata, nelle isole Canarie, un territorio spagnolo al largo delle coste del Marocco. Non sono noti i resort dove hanno soggiornato le coppie di Matrimonio a Prima Vista 2024 per la loro luna di miele. Ovviamente sono tutti extra lusso, con piscina, spiaggia privata, lounge bar, suite per gli sposi. Inoltre, essendo il programma prima di tutto un esperimento sociale, le location sono stata scelte in base ai gusti dei partecipanti e per meglio stimolare la loro conoscenza.

Potrebbe interessarti anche: Matrimonio a prima vista chi sta ancora insieme: tradimenti e figli

Matrimonio a Prima Vista 2024 chi paga la luna di miele

I Love Coach del programma su Real Time

Belli i viaggi e le location da sogno, ma chiunque abbia mai provato a organizzare un matrimonio, suo o di qualcun altro, sa bene che anche il viaggio della luna di miele costa, e non poco. Di solito, gli sposi e le loro famiglie di dividono le spese, ma Matrimonio a Prima Vista è chiaramente un caso particolare, visto che si tratta di un programma televisivo. Quindi, in questo caso, chi è che paga tutte le spese dei viaggi di nozze? Ovviamente la risposta è semplice: è la produzione del programma a coprire tutte le spese. Il reality show di Real Time va in onda dal 2016 con grande successo, per cui non è un problema coprire le spese del ricevimento di nozze, della luna di miele e anche di altri dettagli fondamentali per realizzare un matrimonio da sogno, ma soprattutto un programma che sia glamour e che funzioni per il pubblico. I prezzi per una luna di miele da sogno come quella di Matrimonio a Prima Vista possono oscillare dai 6mila ai 10mila euro complessivi.

Copyright Image: ABContents