Matrimonio a prima vista chi sta ancora insieme: tradimenti e figli

Chi è rimasto sposato di Matrimonio a prima vista: chi sta ancora insieme e ha avuto figli dopo il programma di Real Time

Matrimonio a prima vista 2023 è la decima edizione di questo format di grande successo, divenuto famoso non soltanto in Italia. In ogni stagione ci sono state tre coppie, il che porta alla domanda più naturale del mondo in questo caso: chi sta ancora insieme di Matrimonio a prima vista. Dal 2016 a oggi, c’è davvero chi ha deciso di non interrompere l’unione improvvisata all’interno del programma e gestita a distanza dagli esperti. Guardando alle prime nove stagioni, il numero non è così alto. Non mancano però delle sorprese anche in quest’ultima edizione del 2023. Andiamo in ordine con il primo flop, chi è rimasto sposato di Matrimonio a prima vista 2016: nessuno. Tre coppie, composte da Lara Ruggiero e Marco Zanetti, Alessandra Raza e Andrea Pagano, Annalisa Meliota e Fabrizio Fiori, hanno deciso di optare per il divorzio, non avendo sentito la scintilla. Decisamente differenti invece le cose nella seconda edizione, dove Wilma Milani e Stefano Soban, Sara Giacomini e Steven Hutchinson, Francesca Musci e Stefano Protaggi, hanno tutti deciso di restare sposati. La prima coppia ha però deciso di divorziare dopo sei mesi e le altre due in seguito hanno scelto la stessa strada, durando però un po’ di più. Tre divorzi anche per la terza edizione, mentre nella quarta Cecilia De Stefanis e Luca Serena avevano fatto sognare i fan del programma, restando sposati. Dopo alcuni mesi, però, la coppia è scoppiata. Stesso destino per due sposi della quinta edizione, con matrimonio confermato e divorzio annunciato dopo alcuni mesi per Nicole Soria e Andrea Ghiselli, Giorgia Pantini e Luca Cantiano.

La speranza però è l’ultima a morire con chi sta ancora insieme di Matrimonio a prima vista 6: Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. Stavolta non esistono ma e i due si sono scelti per la vita, a differenza di Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, che sono rimasti sposati e hanno divorziato dopo alcuni mesi, così come Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio, che hanno subito optato per la separazione. Altro lieto fine nella settima edizione del programma di Real Time, con Jessica Gregorio e Sergio Capozzi ancora marito e moglie. Nulla da fare invece per Giorgia Rosati e Antonio Quarta, che avevano portato avanti l’esperimento lontano dalle telecamere nell’ottava edizione restando sposati, salvo poi divorziare in seguito, dopo aver anche superato la prova dei primi mesi. Matrimonio a prima vista 2022 è stata la più travagliata, senza dubbio. Andata in onda lo scorso anno, ha lasciato molti dubbi negli spettatori, che però si chiedono chi è rimasto sposato dopo le scintille iniziali. Iniziamo col dire che Carolina Manfrin e Lucas Vianini sono stati espulsi, dopo le polemiche legate al tentativo di fingere una relazione per ottenere visibilità. Michela Bono e Alex Balbo avevano deciso di restare sposati ma dopo alcuni mesi hanno divorziato, mentre sono rimasti sposati Solange Salvo e Michele D’Addetta. In Matrimonio a prima vista 2023 chi sta ancora insieme lascia di stucco. Nulla da fare per Giulia Martello e Mattia Benedetto, con la donna rimproverata per aver tenuto nascosto un suo limite, quello del contatto fisico. Nessuna chance anche per Simona Viola e Gennaro Vergara, incompatibili caratterialmente. Irene Pignieri e Matteo Riva sembrano invece aver trovato il grande amore e per ora sono rimasti sposati.

Matrimonio a prima vista figli

Per quanto sorprendente, si sono formate delle vere e proprie famiglie a Matrimonio a prima vista e chi è rimasto sposato ha avuto dei figli. In dieci stagioni è successo due volte. A ottobre 2022 Martina Pedialetti e Francesco Muzzi hanno annunciato d’aspettare il loro primo figlio. Il grande annuncio sui social ha esaltato i fan della coppia, con uno scatto che ha mostrato lui con il pancione e la prima ecografia tra le mani, a dimostrare che non si trattava di uno scherzo. Prima di loro, però, altri due ex concorrenti del programma di Real Time hanno avuto un figlio ma, per quanto sorprendente, non si tratta di una coppia messa insieme dagli esperti. I due, Francesca Musci e Andrea Ghiselli, non hanno neanche preso parte alla stessa edizione (lei alla seconda e lui alla quinta). Si sono però trovati e hanno accolto nella loro vita il primogenito Riccardo a luglio 2022. Tante le critiche rivolte a lei da parte dei fan che facevano il tifo per il suo matrimonio con Stefano Protaggi. I due avevano scelto di restare sposati, celebrando anche un secondo matrimonio, per poi dirsi addio definitivamente nel 2021 dopo un periodo di crisi. Neanche un anno dopo, è diventata mamma ed è più felice che mai.