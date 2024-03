Veronica Peparini quanti figli ha oltre le gemelle

Veronica Peparini è una delle più note ballerine e coreografe italiane degli ultimi anni, ma quanti figli ha oltre alle gemelle con Andreas Muller

Veronica Peparini ha 52 anni e ha partorito le sue due gemelle Ginevra e Penelope avute con il ballerino Andreas Muller di 27 anni. Come è noto la coppia si è conosciuta nella scuola di Amici, ormai oltre 5 anni fa, quando lui era allievo prima e professionista poi, mentre la futura madre delle sue figlie era professoressa. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando la Peparini, nonostante l’età, lo scorso novembre ha annunciato di essere incinta di due femminucce. Ospite del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, la coreografa ha parlato della sua attuale relazione con Andreas Muller, vincitore di Amici del 2017 e, dall’anno successivo, compagno della sua ormai ex insegnante di danza. Tra Veronica Peparini e Andreas Muller c’è una bella differenza d’età, se consideriamo che il ballerino ha solamente 27 anni, cioè poco più delle metà della sua compagna. La stessa ballerina ha spiegato che non è stato facile rimanere incinta a 52 anni, e che lei stessa non credeva fosse possibile, ma anche grazie a un “aiutino” la coppia è riuscita ad avere due figlie gemelle. Un altro problema, ha confessato la coreografa, è stato quello di dirlo ai propri genitori, perché non sapeva come avrebbero reagito. Inoltre, l’ex insegnante di ballo di Amici era già divenuta madre in passato, e ben due volte. Veronica Peparini è infatti già mamma di altri due figli, nati dalla precedente relazione con il ballerino e insegnante di danza Fabrizio Prolli, anche lui più giovane di lei (ha infatti 37 anni). I due sono stati sposati per 15 anni, e hanno avuto due figli: Daniele e Olivia. Quest’ultima, infatti, si è esibita nel 2021 ad Amici insieme alla ballerina Giulia Stabile, vincitrice di quell’edizione, sulle note della canzone L’anima vola di Elisa. In quell’occasione, la figlia di Veronica Peparini aveva 9 anni, per cui oggi dovrebbe averne circa 12. Il primogenito della coreografa, Daniele, è anche lui appassionato di danza ed è maggiorenne.

Poco amante della popolarità, lo abbiamo conosciuto sul vivacissimo profilo Instagram della madre, che ha postato uno scatto con Daniele per celebrarne lo status di fratello maggiore, non solo per Olivia, ma anche per Penelope e Ginevra. Con le due gemelle avute con Andreas Muller, Veronica Peparini è arrivata dunque a quota quattro figli, anche se da due compagni diversi. La coreografa romana è davvero molto amante dei social e ha condiviso con i suoi follower ogni attimo della gravidanza. Purtroppo le gemelle hanno avuto problemi prima di nascere, nessuna malattia come si pensava, sono state monitorate perché cresciute nella stessa placenta. Tutto superato perché ora Ginevra e Penelope sono tra le braccia di mamma Veronica e papà Andreas Muller.

Veronica Peparini e Andreas Muller crisi di coppia

Prima dell’annuncio della gravidanza e della nascita delle figlie, in passato si era vociferato di una crisi di coppia per i due ballerini. A confermarlo, sempre a Verissimo, fu la stessa diretta interessata che senza giri di parole confessò che il suo giovane compagno Andreas era stato travolto dal vortice della depressione e che questo “mostro” aveva influito anche sulla loro relazione. Una svolta sembra essere stata la partecipazione del vincitore di Amici 17 al programma di Alba Parietti “Non sono una signora” che ha dato una scossa al danzatore. Ovviamente, anche in questo caso tutto superato.

