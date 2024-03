Uomini e Donne le origini di Beatriz legate a Brando

Beatriz è stata a Uomini e Donne per corteggiare Brando Ephrikian. Le origini della corteggiatrice mora che è diventata una star

La bella corteggiatrice di Brando ha attirato l’interesse del pubblico di Canale 5 che avrà un bel ricordo della bella mora. Lei si chiama Beatriz D’Orsi, ed è uno dei volti più interessanti del Trono Classico di Uomini e Donne degli ultimi anni, il celeberrimo dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Gli spettatori e le spettatrici vogliono sapere il più possibile su di lei, anche perché pare proprio che Beatriz possa tornare di nuovo su Canale 5 in vesti diverse da quelle di dama. La corteggiatrice del momento di Uomini e Donne è una ragazza di 25 anni, che vive a Milano e studia Scienze Politiche, relazioni internazionali e studi europei, anche se nel frattempo lavora anche a una mostra d’arte contemporanea a Palazzo Reale. In realtà, tra le informazioni su Beatriz quella più interessante è relativa ai suoi seguitissimi social. Qualcosa in più sulla sua vita privata possiamo scoprirla dal suo profilo Instagram, che vanta oltre 58.000 follower. L’account è privato, ma chi vi ha accesso ha notato diverse foto di viaggi in giro per il mondo e anche alcuni scatti come modella. La ragazza ha fatto girare la testa a Brando per la sua bellezza che lascia il segno, grazie ai suoi capelli corvini e alle pelle ambrata. Anche considerando il suo nome esotico, il pubblico di Uomini e Donne ha iniziato a chiedersi quali siano le sue origini. Alla domanda ha risposto la stessa Beatriz, durante una delle prime uscite in esterna con il tronista dei suoi sogni. La ragazza ha raccontato che, pur vivendo da anni a Milano, è di origini brasiliane, e il suo nome di battesimo è infatti portoghese. Per questo le sue origini sono legate al nipote di Laura Ephrikian, è grazie a lui che si è raccontata al pubblico di Canale 5.

Il cognome della bella corteggiatrice 25enne è invece indiscutibilmente italiano, e arriva dalla sua famiglia adottiva. A 7 anni è stata infatti adottata da una famiglia milanese, trasferendosi dunque in Italia, e adesso è infatti italiana a tutti gli effetti. Non ha mai conosciuto la sua madre biologica, ma si sa che è morta qualche anno fa. Beatriz ha raccontato a Uomini e Donne che, quando la donna era malata, aveva espresso il desiderio di vederla finalmente, ma lei aveva rifiutato, dato che era stata abbandonata ancora piccolissima. La corteggiatrice del dating show di Canale 5 ha invece un ottimo rapporto con la madre adottiva, che ha descritto in più di un’occasione come il suo “braccio destro”.

Oltre al racconto delle sue origini e del suo percorso di adozione che ha fatto commuovere i teleappassionati di Uomini e Donne, Beatriz ha però fatto discutere per alcune due affermazioni fatte in passato. Anni fa, su Facebook, postò una foto di Angela da Mondello attaccando la TV italiana e definendola trash per colpa di diversi programmi, tra cui proprio Uomini e Donne. All’epoca scatenò la rabbia degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, per poi essere attaccata anche da Brando. Lei si giustificò parlando di un periodo particolare della sua vita e della rabbia repressa, dovuta alle sue origini, che poi è riuscita a scaricare con sport e terapia.

