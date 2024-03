Uomini e Donne Brando spiega perché Raffaella è la sua scelta

A Uomini e Donne Brando ha scelto Raffaella invece di Beatriz, sorprendendo gran parte del pubblico del dating show di Canaele 5: il motivo

Alla fine riguardo a chi ha scelto Brando nell’ultima registrazione di Uomini e Donne spiazza perchè in pochi si aspettavano questo epilogo. Il tronista di Uomini e Donne, conteso tra Beatriz e Raffaella, era ormai sul punto di cedere infine a una corteggiatrice, dopo una lunga attesa nello studio di Maria De Filippi. All’inizio era sembrato che sarebbe stata la bella 25enne Beatriz D’Orsi, di origini brasiliane ma residente da tempo a Milano, a poter conquistare il cuore del nipote di Laura Efrikian. E invece alla fine la scelta di Brando è stata Raffaella Scuotto. Fin da quando ha visto Beatriz, il biondo tronista ha provato qualcosa di speciale per lei e la sua decisione sembrava propendere per quest’ultima corteggiatrice. Fin dalla prima uscita in esterna, però, tra la coppia era sembrato esserci qualche screzio, e le differenze emerse tra i due sono divenute abbastanza evidenti a entrambi, a quanto sembra. E infatti la scelta del tronista è andata verso Raffaella, nonostante i dubbi che molte persone in studio avessero in merito a una loro unione. Le opinioni degli esperti a riguardo sono divise, ma sembra che alla fine Brando abbia preferito il carattere più tranquillo di Raffaella. È di questo parere, per esempio, l’ex cavaliere Daniele Malaspina, che ha sottolineato come Beatriz abbia un carattere troppo irruento, che avrebbe alla fine allontanato un po’ il modello.

D’altronde, la stessa Raffaella, prima della registrazione di Uomini e Donne ancora non vista in onda, aveva invitato il tronista a scegliere “con il cuore”, rivelando di essere consapevole che per lei Brando non aveva provato ciò che invece aveva sentito fin dal primo giorno per la rivale. Anche il noto blogger Lorenzo Pugnaloni, molto seguito dal pubblico di Uomini e Donne, ha scritto di vedere una maggiore compatibilità caratteriale tra Brando e Raffaella. Il blogger ha detto di aver apprezzato molto la scelta del tronista proprio perché li vede bene come coppia. E dire che nei giorni scorsi la decisione era già stata vicina a essere presa, quando però erano scoppiate molte polemiche in studio, che avevano spinto Brando a fare un clamoroso passo indietro e rimandare la sua decisione.

Potrebbe interessarti anche: Uomini e Donne le origini di Beatriz legate a Brando

Uomini e Donne quando va in onda la scelta di Brando (quella vera)

Brando si presenta

I fan di Uomini e Donne non hanno però dovuto attendere troppo a lungo: alla fine il tronista dopo una giornata intera con entrambe le corteggiatrici ha deciso di scegliere Raffaella. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sulla registrazione della nuova puntata del dating show di Canale 5 ci rivelano che Beatriz si sarebbe messa a piangere quando Brando le ha detto che non era lei la sua scelta. Il tronista di Uomini e Donne si è così rivolto a Raffaella, confermandole la sua decisione e spiegandole anche il motivo prima dei famosi petali rossi. “Non ti ho scelto con la testa ma con il cuore” le ha detto, riprendendo le stesse parole che la ragazza gli aveva rivolto in precedenza. Ovviamente Raffaella Scuotto ha detto sí e ora si attende solo la messa in onda della scelta di Brando che dovrebbe essere intimo al 26 marzo.

Copyright Image: ABContents