The Gentlemen location: Duca di Halstead come Bridgerton

Dove è stato girato The Gentlemen serie tv Netflix e dove si trova il castello del Duca di Halstead interpretato da Theo James

La serie Netflix The Gentlemen ruota attorno a Eddie Horniman, interpretato da Theo James, un giovane aristocratico che eredita la tenuta di famiglia dopo la morte del padre, solo per scoprire che un’organizzazione criminale ha costruito una grande coltivazione di marijuana sotto la proprietà. Si tratta di un prequel dell’omonimo film di Guy Ritchie, con Matthew McConaughey nel ruolo del barone della droga Mickey Pearson. Pur avendo alcuni riferimenti al lungometraggio, la serie racconta la propria storia attraverso gli occhi di Horniman. Gran parte delle scene si svolgono all’interno e nei dintorni di Halstead Manor, mentre la spacciatrice Susie Glass, interpretata da Kaya Scodelario, e la sua banda gestiscono l’attività di coltivazione di erba sotto la proprietà. Le scene all’interno sono state girate su set teatrali presso gli Alperton Studios di Londra. Sebbene Halstead sia un luogo fittizio creato per la serie, gli utenti di Netflix si sono chiesti dove state girate le scene della tenuta del Duca di Halstead e quale location fosse stata usata. Nello specifico si tratta della Badminton House scelta sia per le riprese interne ed esterne di Halstead Manor. Il castello di Badminton House è attualmente la residenza di Henry Somerset, 12° Duca di Beaufort. Nelle note di produzione, Iggy Ellis, un location manager, ha dichiarato di aver scelto la tenuta perché sembrava vissuta, il che aggiungeva autenticità a Halstead Manor nella serie. Lo stesso Ellis ha spiegato che all’interno della tenuta erano presenti dei bastoni da passeggio vicino alla porta o qualche colpo di fucile da caccia che avevano sparato. C’erano crepe e pezzi di legno, come in ogni casa di famiglia ma soprattutto secondo il location manager “c’erano dipinti a olio, storia e maestosità”. Badminton House è apparsa anche in Bridgerton e nei film Pearl Harbor e 28 giorni dopo. La tenuta è stata apprezzata anche da marchi di moda come Vogue, Monique Lhuillier ed Emilia Wickstead per servizi fotografici o lanci di prodotti.

The Gentlemen location: una tenuta scelta anche nel film del 2019

Badminton House scelta come location principale di The Gentlemen (Ficklr)

Per alcuni degli interni della tenuta del Duca è stato utilizzato anche Loseley Park, a Guildford, in particolare nelle scene della serie The Gentlemen ambientate nel bosco di Halstead Manor. Tra queste anche quelle nell’accogliente cottage in cui il guardiacaccia Geoff Seacombe, interpretato da Vinnie Jones, vive. Nel primo episodio, Horniman e Glass si recano anche a un incontro di boxe clandestino per affrontare Sticky Pete, interpretato da Joshua McGuire, per i cattivi consigli sulle scommesse che ha dato a Freddy Horniman, interpretato da Daniel Ings. Le scene sono state girate a Londra al Printworks London, nightclub chiuso dal 2023. La stessa location era stata scelta per il film The Batman per le scene del club di proprietà del Pinguino, l’Iceberg Lounge. Nella serie The Gentlemen è presente anche un’altra tenuta ed è quella di Stanley Johnston, interpretato da Giancarlo Esposito, un ricco miliardario interessato all’acquisto di Halstead Manor per l’attività illecita presente nei sotterranei. La proprietà del personaggio è ribattezzata Bridgewater House ma in realtà le scene sono state girate a Wrotham Park, nell’Hertfordshire. La stessa location è presente anche nel film del 2019, sempre diretto da Guy Ritchie, e scelta come casa di Lord Pressfield.

Copyright Image: ABContents