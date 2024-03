Il problema dei 3 corpi 2 si farà e cosa si sa

Il problema dei 3 corpi sta riscuotendo un enorme successo su Netflix, ma ci sarà una seconda stagione? Quando uscirà e cosa sappiamo?

La prima stagione è uscita appena giovedì 21 marzo, eppure il pubblico vuole già sapere quando uscirà Il problema dei 3 corpi 2, ovvero la seconda stagione della nuova serie di fantascienza di Netflix. Il finale lascia aperti numerosi interrogativi sul futuro della razza umana e sul destino dei vari protagonisti: riuscirà Jin a rilanciare il Progetto Risalita? Saul capirà finalmente cosa ci si aspetta da lui in quanto Impenetrabile? Cosa farà Auggie dopo aver fatto ritorno in America Latina, abbandonando il progetto di difesa della Terra?

Le storie e gli sviluppi da affrontare nei prossimi episodi sono molti, ed è praticamente scontato che Netflix rinnoverà Il problema dei 3 corpi per una seconda stagione, anche se ancora non c’è l’ufficialità. Si tratta di uno show tratto da una trilogia letteraria estremamente influente, con valori produttivi molto importanti (circa 20 milioni di dollari a episodio) e con alle spalle autori come David Benioff e D. B. Weiss, ovvero i creatori del Trono di spade. Tutto lascia pensare che Il problema dei 3 corpi 2 arriverà di sicuro.

Quando vedremo la seconda stagione non è semplice da stabilire, dato che al momento ancora non ci sono stati annunci a riguardo. I primi 8 episodi sono stati filmati a partire dal 20 novembre 2022, per cui stimiamo circa un anno e mezzo di lavoro prima vedere la seconda parte della serie. Gli autori hanno rilasciato alcune interviste, spiegando che intendono arrivare a completare la trilogia, ma che questo richiederà forse anche più di tre stagioni, che quindi non seguiranno pedissequamente i libri. Inoltre, se la serie avrà successo, è possibile che Netflix voglia velocizzare i tempi di produzione. È comunque improbabile che vedremo la seconda stagione prima di un anno.

Il problema dei 3 corpi 2 cosa sappiamo della trama

Ovviamente non sappiamo ancora nulla sulla possibile trama della seconda stagione di Il problema dei 3 corpi, anche se all’Hollywood Reporter Benioff ha detto che sarà migliore della prima, dato che il secondo romanzo è meglio del primo. Possiamo dunque immaginare che la nuova stagione seguirà gli eventi del secondo e del terzo romanzo scritti da Liu Cixin (da cui i primi 8 episodi hanno già preso diverso materiale). Gli eventi narrati nel primo libro, chiamato appunto Il problema dei 3 corpi, sono già stati sostanzialmente tutti coperti dalla prima stagione.

Il secondo romanzo, La materia del cosmo, segue in particolare la storia del personaggio che, nella serie Netflix, è stato trasposto in Saul (nei libri si chiama Luo Ji). Il finale della prima stagione lo vede al centro di un complicato progetto per contrastare l’invasione aliena, per cui non stupisce che possa essere uno dei personaggi centrali del resto della serie. Così come Jin, la cui controparte letteraria (Cheng Xin) è tra i protagonisti del terzo libro, Nella quarta dimensione. Non sarà però semplice adattare queste storie, perché i due successivi romanzi del ciclo spaziando molto tra il presente e un lontano futuro, più prossimo all’invasione dei San Ti.

