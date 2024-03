Giusy Buscemi cosa faceva ne Il Paradiso delle Signore

Giusy Buscemi è la protagonista della serie di Canale 5 Vanina Un vicequestore a Catania, ma ha lavorato già ne Il paradiso delle signore.

Dopo essere diventata protagonista di Un Passo dal Cielo 7, Giusy Buscemi torna a recitare in una fiction televisiva ma questa volta in casa Mediaset. La 30enne attrice siciliana è infatti l’interprete principale di Vanina – Un vicequestore a Catania serie in onda su Canale 5. Nonostante sia ancora piuttosto giovane, l’interprete di Giovanna “Vanina” Guarrani ha già una buona esperienza nella recitazione in tv e al cinema, e il grande pubblico l’ha già vista soprattutto in un ruolo ne Il paradiso delle signore. Si tratta di una fortunata soap opera in onda su Rai 1 dal dicembre 2015, e arrivata quasi a 1.000 episodi. Ma è anche lo show che ha lanciato l’allora 22enne Giusy Buscemi, protagonista della prima e della seconda stagione de Il paradiso delle signore, recitando nella parte di Teresa Iorio. Il suo personaggio, in quel caso, era una giovane donna che arrivava a Milano dalla Sicilia negli anni Cinquanta, dopo aver scoperto che l’uomo che doveva sposare la tradiva. Teresa iniziava a lavorare nel grande magazzino che è al centro della serie, diventandone subito un punto di riferimento. Il personaggio spariva però al termine della seconda stagione, dopo la morte di Pietro (con cui si era sposata nel corso degli episodi), che spinse Teresa a lasciare Milano. L’interpretazione nella soap ambientata a Torino ha permesso a Giusy Buscemi di ottenere ulteriori ruoli e diventare una delle attrici più importanti per quanto riguarda il mondo delle fiction.

Giusy Buscemi quali altre fiction ha fatto

Sebbene Il Paradiso delle Signore infatti sia stato il ruolo che ha lanciato la sua carriera, non si tratta della sua unica apparizione di rilievo. Giusy Buscemi, divenuta già nota a soli 19 anni vincendo Miss Italia 2012, ha recitato in diverse fiction italiane e anche al cinema. Dopo essere apparsa in alcuni episodi di Don Matteo 9 (2014) e ne Il giovane Montalbano (2015), ha recitato appunto nelle prime due stagioni de Il paradiso delle signore da protagonista. Nel 2016 è anche apparsa in due episodi della serie internazionale I Medici, e successivamente in vari documentari tv di Alberto Angela. Nel 2017 è stata tra i protagonisti del secondo e del terzo capitolo della saga cinematografica di Smetto quando voglio, e l’anno successivo di un altro film di discreto successo, Arrivano i prof. Infine, nel 2022 abbiamo rivisto Giusy Buscemi tra i personaggi principali della seconda stagione della serie Rai Doc – Nelle tue mani, interpretando il ruolo della giovane psicologa Lucia Ferrari. L’anno dopo arriva quella che è a tutti gli effetti una promozione, infatti l’attrice diventa protagonista di Un Passo dal Cielo nella settima stagione.

