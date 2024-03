Se potessi dirti addio Zoe Massenti che ruolo ha

Se potessi dirti addio è la fiction di Canale 5 con Gabriel Garko. Nel cast Zoe Massenti, giovane e popolarissima tiktoker già vista in La Befana Vien di Notte

Forse il pubblico un pochino più in là con gli anni potrebbe non sapere chi sia, ma tra le nuove generazioni Zoe Massenti è una vera e propria star su TikTok, con 3 milioni di follower sulla piattaforma. Adesso la vediamo anche in televisione, tra le protagoniste della nuova fiction di Canale 5, Se potessi dirti addio. La miniserie, compostoa da 6 puntate da 50 minuti ciascuno, debutta sulla rete ammiraglia Mediaset in prima serata venerdì 29 marzo 2024, con due ulteriori puntate il 5 e il 12 aprile. La regia è affidata a Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e ha come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Zoe Massenti ha solamente 21 anni, essendo nata a Roma il 24 agosto 2022, ed è già popolarissima, e Se potessi dirti addio non è la sua prima esperienza nella recitazione. La tiktoker romana è infatti già apparsa nel 2021 nel film La Befana Vien Di Notte 2 – Le Origini, accanto a Fabio De Luigi e Monica Bellucci, per la regia di Paola Randi. Appassionata di danza fin da giovanissima, è divenuta estremamente popolare su TikTok, ma anche su Instagram ha un discreto seguito, con quasi 1 milioni di follower (972.000, per la precisione). Oggi lavora come influencer nel mondo della moda, ma sta anche coltivando la sua carriera di attrice.

In Se potessi dirti addio Zoe Massenti recita nella parte di Lucia, una giovane paziente di Elena, la protagonista femminile della serie, interpretata da Anna Safroncik. Il suo non sembra un ruolo di particolare rilievo nella serie, per quanto ne sappiamo fino adesso, almeno in termini di minutaggio, ma dovrebbe avere una certa importanza narrativa per lo sviluppo degli eventi successivi. Lucia è descritta come una ragazza in cura presso la neuropsichiatra Elena Astolfi, a causa di un serio trauma subito in passato.

Se potessi dirti addio Zoe Massenti in quali puntate

Zoe Massenti in uno scatto pubblicato su Instagram

Si sa ancora poco di Se potessi dirti addio, la nuova serie di Canale 5 nel cui cast figura anche Zoe Massenti. La trama generale vede Marcello De Angelis (Garko), un uomo che ha completamente perso la memoria, affidarsi alle cure della neuropsichiatra Elena Astolfi (Safroncik). Quest’ultima intende scoprire chi è l’uomo che ha investito e ucciso Lorenzo, suo marito e padre delle sue figlie Anita e Arianna. Inaspettatamente, Marcello inizierà a ricordare alcuni dettagli che lo legamo proprio a Elena. Zoe Massenti (Lucia), è la paziente di Elena che più colpisce la dottoressa. Si tratta di una ragazza che conosce una possibile testimone dell’omicidio di Lorenzo, e che fornirà alla protagonista il primo fondamentale indizio della sua indagine. Per questo motivo Zoe Massenti apparirà sicuramente nel primo episodio di Se potessi dirti addio, anche se non è noto se la rivedremo nei successi cinque e con che frequenza, dato che il suo non è propriamente uno dei personaggi principali della serie di Canale 5.

