Sai del Gabriel Garko coming out con Rosalinda Cannavò? VIDEO

Gabriel Garko ha avuto una storia con Rosalinda Cannavò, al tempo Adua del Vesco, per poi fare coming out al Grande Fratello VIP proprio dinanzi a lei

Come dimenticare il momento del coming out pubblico di Gabriel Garko al Grande Fratello VIP davanti a Rosalinda Cannavò. Faccia a faccia con la sua ex fidanzata, lacrime sul viso per entrambi. Una scena che tutti i fan del reality Mediaset ricordano a memoria. Di seguito vi mettiamo il video, per rivederlo o magari scoprirlo per la prima volta. Non tutti forse ricordano, però, che Gabriel Garko e Adua del Vesco, al tempo Rosalinda Cannavò si faceva ancora chiamare così, avevano una storia d’amore. Un rapporto finto, di copertura, che però ha portato a una bella amicizia. Tutto ha avuto inizio nel 2015, con il mondo del gossip italiano che saluta una nuova coppia di bellissimo. Lei è Adua del Vesco, che si stava facendo largo nel mondo delle fiction, il cui vero nome è Rosalinda Cannavò, che oggi utilizza dopo la sua “rinascita”. Lui è Gabriel Garko, bellissimo e inarrivabile, con alle spalle qualche rumor sulla propria presunta omosessualità. Nulla è però mai stato confermato o provato, almeno al tempo.

Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò: dalla storia d’amore al coming out

Gabriel Garko e Rosalinda Cannavó prima del coming out dell’attore si sono innamorati proprio sul set di una fiction, o almeno questa era la versione pubblicizzata. L’attore si è avvicinato ad Adua del Vesco dopo un’iniziale antipatia reciproca, pare. Si parla molto di loro ma dopo alcuni mesi la bolla si sgonfia. I due seguono percorsi distinti nelle loro carriere e le voci su una relazione architettata a tavolino si susseguono. Così Rosalinda Cannavò e Gabriel Garko compaiono di colpo in alcuni scatti in Irlanda. Una vacanza a favore di fotografo. Tutto passa, col tempo, finendo nel dimenticatoio, mentre l’attore fa i conti con quello che in seguito ha definito “segreto di Pulcinella”. Si parla molto di Gabriele Rossi, individuato come più di un amico e collega. Al GF VIP 2020 poi la maschera crolla. Adua del Vesco, ovvero Rosalinda Cannavò, è tra i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, e riceve una sorpresa da parte dell’ex fidanzato e oggi amico.

Gabriel Garko entra con l’intenzione di fare coming out e stupisce tutti. Entrambi si sono così liberati da quella finzione che aleggiava sulle loro teste. Lei si è in seguito fidanzata con Andrea Zenga, figlio del celebre calciatore, e di quel momento così intimo dinanzi alle telecamere ha parlato al giornalista Gabriele Parpiglia. Ha raccontato come sia stato del tutto spiazzante. Un gesto importante tanto per lui quanto per lei. Gabriel Garko sapeva quanto pesasse su di lei quella storia finta e così l’ha liberata. Un gesto di generosità, ha sottolineato. Tornasse indietro, però, rifarebbe tutto. Non rinnega gli errori e quelli l’hanno resa più forte e la donna che è oggi.