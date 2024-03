Endless Love location dove è stato girato: dove è la casa

Endless Love: dove è stato girato il serial televisivo turco arrivato in questi giorni su Canale 5? La location della casa e come arrivarci.

Terra amara ha aperto la strada, e ora i programmi televisivi made in Turchia stanno spopolando in Italia. Canale 5, che già ha avuto l’intuito di scoprire la soap ambientata a Cukurova, ci riprova adesso con un nuovo serial molto promettente, Endless Love, che ha debuttato sulla rete ammiraglia di Mediaset lo scorso 11 marzo. Prodotta tra il 2015 e il 2017 per due stagioni, questa serie racconta una complicata storia d’amore tra un ragazzo di umili origini e una ragazza di un ricca famiglia, il cui sentimento è osteggiato in particolare dai genitori di lei.

La soap turca, conosciuta in patria col nome di Kara Sevda, è stata girata ovviamente in Turchia, e prevalentemente nella sua città principale, Istanbul. Nello specifico, la casa in cui vivono gli umili genitori di Kemal, Fehime e Huseyin Soydere, si trova nel quartiere di Üsküdar (noto anche come Scutari, in italiano), posto nella parte asiatica della città, all’ingresso meridionale del Bosforo. La protagonista femminile Nihan Sezin vive con i suoi genitori a Yeniköy, un elegante villaggio costiero nella provincia di Istanbul, sempre sul Bosforo ma nella parte europea della Turchia. La sede della grande azienda di Emir Kozcuoglu è invece ambientata all’interno dell’Università Acibadem, che si trova nell’entroterra della parte asiatica di Istanbul. La villa di Leyla, invece, si trova a Besiktas, un noto quartiere di Istanbul sulle rive del Bosforo, nella parte europea della città.

Come arrivare alle location di Endless Love

Indubbiamente, le location di Endless Love hanno colpito molto il pubblico italiano, essendo luoghi molto belli e relativamente poco conosciuti. I fan della nuova soap opera turca di Canale 5 possono pensare di includere una visita a questi luoghi nel corso di una possibile vacanza a Istanbul, una grande e moderna città con una grande storia alle spalle.

Raggiungere le location in cui è stata girata Endless Love non è molto complicato. Raggiungere Istanbul in aereo non è complicato, e dall’Italia ci si mette tra 2 ore e mezza e 3 ore, a seconda che si parta da Roma o da Milano. Dall’aeroporto internazionale della città turca, posto nella parte settentrionale della sponda europea del paese, si raggiunge il centro cittadino in poco tempo grazie ai mezzi, dove generalmente alloggiano i turisti. La maggior parte delle location si trovano sul Bosforo, lo stretto che separa la parte europea da quella asiatica di Istanbul. Besiktas è una zona centralissima e molto turistica, e da qui basta attraversare il Ponte del Bosforo (o Ponte dei Martiri del 15 luglio) per arrivare nella zona asiatica, direttamente nel quartiere Uskudar, un’altra delle location di Endless Love. Da Besiktas, andando verso nord sempre sulla parte europea, si arriva anche al villaggio di Yenikoy, in circa mezz’ora di auto.

