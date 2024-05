Endless Love chi è Taner: l’attore è introvabile

In Kara Sevda nome originale Endless Love già andato in onda da anni si è ormai dimenticata e sottovalutata l’importanza di un personaggio chiave della prima stagione della soap turca. Si tratta di un uomo vittima come tanti del malvagio potere di Emir ma che spinto dal dolore riesce a cambiare, non la sua sorte, ma almeno quella di Nihan e Kemal. Taner in Endless Love è il marito e vedovo della famosa Karen implicata nell’altrettanto cavallo di battaglia della soap turca ovvero il famoso incidente. Ci riferiamo a quando in un sinistro stradale ha perso la vita un misterioso uomo. Grazie ai ricordi confusi di questo episodio nella mente di Ozan che durante l’incidente perse i sensi, Emir è riuscito a fargli credere di aver ucciso lui questo misterioso uomo. Per lungo tempo ha tenuto banco questo ricatto da parte del personaggio interpretato da Kaan Urgancıoğlu che così è riuscito a tenere in pugno Nihan e far sì che diventasse sua moglie promettendole che suo fratello Ozan, malato, non fosse mai accusato dell’omicidio commesso. L’unica testimone oculare dell’incidente è Karen, moglie di Taner, che ad un certo punto in Endless Love decide di voler raccontare la verità. Per questo Emir la fa uccidere con uno stratagemma, dice al fratello di Kemal, Tahir, di doversi difendere da questa donna che voleva ammazzarlo, dicendo che era armata di pistola. Tahir cade nel tranello e pensando di sparare per primo uccide la donna rendendosi conto solo dopo di essere stato preso in giro dal marito di sua sorella. Emir riesce a far ricadere la colpa su Taner e mandandolo in prigione. Nelle puntate 82, 83 e 84 nella versione italiana di Endless Love che vanno in onda in questi giorni, si scopre realmente chi è Taner, un uomo disperato che decide di voler vendicare sua moglie Karen. In questo modo dà una svolta alla trama di Kara Sevda. Taner è il mandante del rapimento di Nihan che imprigionerà con l’intento di ucciderla per far provare ad Emir lo stesso dolore che ha provato lui. Prima di provare a riuscire nel suo obiettivo, Taner si toglierà un altro sassolino dalla scarpa, quello di rivelare a NIhan che Ozan è innocente, non è colpevole di omicidio e che Emir ha ordinato anche la morte di sua moglie. Il personaggio di Taner dopo queste puntate non comparirà più in Endless Love.

Endless Love il mistero dell’attore che interpreta Taner

Nonostante l’importanza del ruolo avuto nel cast di Endless Love, l’attore che interpreta Taner è colpito da una vera e propria damnatio memoriae. Infatti non è possibile trovare il suo nome in nessuna pagina ufficiale della soap turca, nemmeno wikipedia, e non è accreditato nei titoli di coda. Un dettaglio non di poco conto considerando che in diverse pagine ufficiali c’è tutto il cast, la produzione e i nomi di tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte di Kara Sevda, conosciuto in Italia con il nome di Endless Love. Per questo è impossibile conoscere il nome dell’attore che ha ricoperto il ruolo di Taner e capire se è stato presente nel cast di altre soap o di film di successo.