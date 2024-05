Endless Love chi ha rapito Nihan: muore o si salva?

Endless Love arriva finalmente ad un punto di svolta per due temi principali: la morte di Nihan rapita da un uomo, Ozan è innocente o colpevole dell’omicidio di cui è stato accusato. La risposta ad entrambi i quesiti sulla soap turca in onda ogni pomeriggio su Canale 5 arrivano dalle anticipazioni turche, e da un solo filo conduttore della trama. Il rapimento di Nihan, infatti, seppur mette in pericolo la vita della protagonista farà luce sulle sorti del fratello cambiando la sua vita per sempre. La puntata chiave è quella in onda il 28 maggio e che troverà il suo chiaro epilogo tra un paio di settimane. Nihan viene rapita e sedata da due uomini a mano armata e volto coperto. Si intuisce subito che sono gli scagnozzi di qualcuno molto potente e vendicativo, infatti è così. Stando alle anticipazioni turche su Endless Love chi ha rapito Nihan è Taner. Ma chi è vi starete chiedendo? Inutile sbirciare nel cast completo della soap turca, si tratta di un personaggio che compare solo in questa manciata di episodi e totalmente secondario. Il mandante del rapimento del personaggio interpretato da Neslihan Atagül è il marito di Karen ovvero, guarda un po’ il caso, dell’unica testimone oculare del famoso omicidio in cui fu coinvolto Ozan. L’unico indizio che la Sezin riesce a lasciare prima di cadere nel sonno profondo dovuto alla sedazione da parte dei criminali, è un messaggio in segreteria a Kemal in cui riesce a chiedere aiuto. Allo stesso tempo Taner si fa vivo con Emir, ricattandolo. Libererà sua moglie solo se il cattivo della serie Kara Sevda riuscirà a farlo evadere di prigione. Si scoprirà infatti che il rapitore della pittrice non è altro che l’uomo a cui Emir non solo ha ucciso la consorte, ma che ha fatto cadere su di lui tutte le colpe dell’omicidio facendolo andare ingiustamente in carcere. Il personaggio interpretato da Kaan Urgancıoğlu, troppo in pena per le sorti della moglie, cadrà nell’arguto tranello del nemico. Farà fuggire dall’istituto detentivo in cui alloggiava Taner, che aveva però un altro obiettivo: evadere per uccidere Nihan dopo averla rapita e vendicarsi così finalmente dell’imprenditore che gli ha rovinato la vita. Grazie alle anticipazioni turche di endest Love sul rapimento di Nihan riusciamo a sapere, prima della messa in onda della puntata, con certezza che fine farà la Setin. Il rapitore giunge nel capannone in cui è stata nascosta la pittrice e prima di compiere l’assassinio che aveva premeditato da tempo le racconta tutta la verità. Ozan non ha ucciso nessuno, Emir aveva pagato lui e sua moglie per inscenare un finto omicidio. L’intento da parte del personaggio a cui presta il volto Kaan Urgancıoğlu era quello di tenere in pugno Il destino di Ozan per sposare e costringere a stare con lui la sorella. Karen, però, si pentì e voleva spifferare tutto al personaggio interpretato all’attrice Neslihan Atagül e per questo Emir l’ha fatta uccidere, incolpando Taner. A quel punto il rapitore chiama in videochiamata il suo nemico decidendo di voler uccidere la Cetin in diretta, facendolo soffrire per sempre. A salvare la pittrice da un destino crudele di pensa il suo amante. Mentre si svolgeva questa interessante trama della soap dal titolo originale Kara Sevda, a scoprire dove era segregata la Setin ci ha pensato il personaggio di Burak Ozcivit. Nihan non muore e la salva dal rapimento Kemal in una bella scena d’azione e di passione, fonte le anticipazioni turche di Endless Love.

Endless Love e l’occasione persa

Il dettaglio che non è sfuggito a molti fan che hanno già visto le puntate della prima stagione di Endless Love è che Emir non riesce a vedere come Kemal salva dal rapimento Nihan. Il malvagio pensa che inizialmente sua moglie sia morta. Perché i due protagonisti di Kara Sevda non hanno il senato la morte della pittrice per poi scappare insieme e dare i telespettatori un finale positivo? Un’occasione davvero persa per far trionfare l’amore.