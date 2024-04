Purché finisca bene La fortuna di Laura è una replica?

Purché finisca bene La fortuna di Laura arriva in tv su Rai 1 giovedì 4 aprile: il pubblico si domanda però se si tratta di una replica o no

La fortuna di Laura, episodio del ciclo di film televisivi intitolato Purché finisca bene, torna in onda stasera giovedì 4 aprile. Si tratta di una serie atipica, in un cui ogni episodio, della durata di circa 100 minuti ciascuno, racconta una storia autonoma, con regista e attori differenti in ogni puntata. Nel caso di La fortuna di Laura la regia è stata affidata ad Alessandro Angelini, mentre i protagonisti sono Lucrezia Lante Della Rovere e Andrea Pennacchi. La trama vede la protagonista femminile Laura Trabacchi (Lante Della Rovere), un’arredatrice di successo e madre single che ha cresciuto da sola la figlia Emma, capitare improvvisamente in un grosso guaio. Quando infatti si scopre che ha una relazione con il marito di una cliente, perde reputazione, lavoro e anche la propria casa. Si deve trasferire dunque a vivere come ospite dalla sua ex domestica Agnese Santini, che convive con il fratello Fabrizio (Pennacchi), reduce da una separazione. Laura deve quindi adattarsi alla nuova vita, e arriverà a lavorare lei stessa come domestica, finendo a fare le polizie nelle case di quelli che erano un tempo i suoi amici, e che lei stessa ha arredato. Infine, tra lei e Fabrizio nascerà improvvisamente l’amore. L’inserimento in palinsesto di uno degli appuntamenti di Purché finisca bene ha sorpreso i fan che non attendevano un nuovo episodio considerando anche il periodo. Infatti la Rai ha rinviato la messa in onda di Don Matteo 14 per fare spazio alle partite di Europa League. Una scelta inaspettata basti pensare che sui social e in tv erano già apparsi le prime pubblicità e promozioni. Inoltre Raoul Bova era stato ospite di L’Eredità in prima serata per ricordare l’appuntamento con la nuova stagione di Don Matteo ma le frasi che rimandavano alla messa in onda imminente sono state cancellate.

Intanto la Rai sta già rispolverando alcune repliche come la prima stagione di Makari a poche settimane dalla fine del terzo ciclo di episodi. Per questo ci si chiede se Purché finisca bene La Fortuna di Laura sia in prima visione o in replica. I fan della saga di Purché finisca bene probabilmente conoscono già questo episodio, dato che non si tratta di una storia nuova. La fortuna di Laura va infatti in onda in replica su Rai 1: si tratta in realtà del 18° episodio del ciclo, il quarto (e penultimo) della sesta e finora ultima stagione della serie. Originariamente era andato in onda sempre sulla prima rete Rai il 22 dicembre 2022.

Purché finisca bene la saga

Purché finisca bene è una serie di film tv creata nel 2014 da Rai Fiction e Pepito Produzioni. I 19 episodi a sé stanti realizzati nell’arco di sei stagioni sono andati in onda su Rai 1 tra il 31 marzo 2014 e il 29 dicembre 2022. Ognuno dura 100 minuti circa e ha regia e cast completamente differenti dagli altri, ma a legare ogni singola puntata dello show è in realtà il tema generale degli episodi. Purché finisca bene si ispira infatti allo stile classico della commedia all’italiana, con storie sentimentali leggere e divertenti, adattate però al gusto contemporaneo e ai problemi del Terzo Millennio.

