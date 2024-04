Amici Lucia la ballerina di dove è: origini

Lucia Ferrari è una ballerina protagonista di Amici 2024 di origini statunitensi e italiane per l’intensa storia dei suoi genitori.

Lucia, ballerina di Amici 2024, è entrata in corsa nel talent di Maria De Filippi distinguendosi subito per il suo stile molto vicino a quello del suo professore Emanuel Lo. La danzatrice ha delle origini particolari ed entrata nella scuola eliminando in una sfida Chiara Porchianello. La personalità della mora che per energia e musicalità ricorda Isobel Kinnear, oggi professionista, è emersa con il tempo. Prima la sua vicinanza al cantante Ayle, primo eliminato al Serale di Amici 23, poi le sue insicurezze sul suo fisico. Lucia la ballerina è stata, infatti, al centro di una polemica con la maestra Alessandra Celentano. Una lettera che ha accompagnato un guanto di sfida tra quest’ultima e Dustin sul saper ballare sui tacchi, è stata interpretata dall’allieva di Emanuel Lo come un commento poco lusinghiero.”Non è il mio modello di ballerina” è stato visto come un commento sul suo fisico, e la conduttrice ha risposto affermativamente. “Questo è un argomento che mi tocca” ha criticato Lucia, sostenendo che fare commenti del genere sia sintomo di una mentalità abbastanza arretrata. Fa parlare di sé non solo per come balla, e d’altronde è un periodo denso di polemiche per questa ragazza. Di recente è anche stata al centro di una polemica sui social, con gli utenti del web che sostengono che nonostante la sua bravura non venga adeguatamente valorizzata ad Amici. Una situazione che, se non altro, testimonia il forte attaccamento del pubblico di Canale 5 per questa giovane concorrente del talent show targato Mediaset. Per chi non la conoscesse bene, Lucia la ballerina di Amici 2024 di cognome fa Ferrari. È nata il 29 maggio 2002 a Reno, in Nevada, negli Stati Uniti. Come si capisce dal nome, non è propriamente americana, Lucia è di origini italiane: per la precisione, sua madre è del nostro Paese e suo padre è statunitense, ed è dunque anche cittadina italiana.

Amici 2024 Lucia Ferrari e la nonna

Nonostante sia nata e cresciuta al di là dell’oceano, Lucia risiede da un po’ di anni qui. Infatti ha deciso di trasferirsi a vivere a Roma nel 2021, dopo aver visitato per la prima volta la città quell’anno assieme alla madre, durante una vacanza. È rimasta a vivere nella capitale italiana dopo aver vinto una borsa di studio per una scuola di danza romana. Da qui, Lucia nel novembre del 2023 è arrivata nello studio di Amici di Maria De Filippi. Riguardo alla sua vita privata o sulla situazione famigliare la ballerina di Emanuel Lo ha però raccontato di essere molto legata alla sua nonna materna Lidia, che è la sua prima fan. In breve ha riscosso il favore del pubblico di Canale 5, fino a conquistarsi il serale, dove sta continuando a splendere. Se volete saperne di più su di lei e la sua carriera, potete seguire Lucia Ferrari sul suo profilo Instagram, che conta già 41.900 follower.

