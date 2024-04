Andrea Pignataro origini e patrimonio del miliardario

Andrea Pignataro è considerato il secondo uomo più ricco d’Italia, ma pochi sanno di chi si tratti realmente: le sue origini e il patrimonio.

Si può essere davvero ricchissimi senza essere particolarmente famosi? Evidentemente sì, dato che molti lettori di Forbes sono rimasti sorpresi nello scoprire, negli scorsi giorni, che il secondo uomo più ricco d’Italia è Andrea Pignataro, di cui però si sa molto poco. Il suo nome figura dietro l’inarrivabile Giovanni Ferrero, imprenditore piemontese da 43,8 miliardi di dollari, ma incredibilmente davanti al celeberrimo stilista Giorgio Armani. Chi è allora Andrea Pignataro, e da dove è uscito fuori? Si tratta di un imprenditore originario di Bologna, dove è nato 53 anni fa. Si è laureato in Economia in Italia per poi proseguire gli studi a Londra, conseguendo un Phd in matematica presso il prestigioso Imperial College. Molti, nel settore finanziario, lo considerano il “Bloomberg italiano”, grazie a un fiuto per gli affari e a uno stile manageriale molto innovativo. Caratteristiche che hanno permesso ad Andrea Pignataro di mettere insieme l’impressionante patrimonio di 27,5 miliardi di dollari. Ma come è arrivato a una simile cifra?

Subito dopo aver terminato gli studi nel Regno Unito, Andrea Pignataro si è trasferito a New York, iniziando a lavorare come trader per Salomon Brothers negli anni Novanta. L’esperienza e il denaro messi da parte con questo lavoro gli hanno consentito nel 1997 di fondare Ion Group, una società specializzata nello sviluppo di software per il trading finanziario e per la gestione delle infrastrutture di mercato. Concentrandosi in particolare sui mercati obbligazionari in Italia e in Grecia, Pignataro ha accresciuto notevolmente il suo patrimonio negli scorsi 25 anni. La crescita della sua azienda gli ha poi permesso di investire nell’acquisizione di numerose società legate alla gestione dei dati e dei processi finanziari. Parliamo di 32 società del settore acquisiste nell’arco di circa 20 anni, tra cui Cerved e Cedacri, che lo hanno reso uno dei giganti di questo ambito a livello internazionale. In questo periodo, Andrea Pignataro è arrivato a investire fino a 5 miliardi di dollari solo in Italia.

Andrea Pignataro chi è e cosa fa

Sulla sua vita privata, in compenso, non si sa praticamente nulla. Pignataro è una persona molto riservata, ed è per questo che, quando il suo nome è comparso nella classifica recente di Forbes, molti non avevano idea di chi fosse. Si sa che vive tra l’Italia e il Regno Unito, e nel nostro paese possiede una casa a Milano, nella zona di San Siro, mentre a Londra ha una proprietà nel rinomato quartiere di Belgravia. Trascorre le sue vacanze in Sardegna, dove si reca spesso in barca a vela, una sua grande passione, o nella lussuosa villa che possiede sull’isola di Canouan, nell’arcipelago delle Grenadine, nel Mar dei Caraibi, e che raggiunge grazie al suo jet privato. Il fondatore di Ion ha un profilo così basso che è piuttosto difficile persino trovare una sua foto online. Una delle poche lo vedono parlare durante l’apertura di un porto turistico sull’isola caraibica di Canouan a Saint Vincent e Grenadine. In quello stato Pignataro ha investito nello sviluppo di un resort.

