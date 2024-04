Sabrina di Uomini e Donne Over quanti anni ha? “Mente sull’età”

Al Trono Over di Uomini e Donne fa discutere il caso di Sabrina: quanti anni ha veramente? L’età della dama rivelata durante una sfilata

La vanità ci spinge a fare cose che non sono propriamente accorte, anche se magari in buona fede. Ad esempio, togliersi qualche anno per farsi passare per più giovani di quello che siamo, anche se poi si corre il rischio di essere scoperti, specialmente quando si tratta di personaggi pubblici. Questo è quello che secondo la mala fede degli haters è successo a Sabrina, una delle partecipanti di Uomini e Donne Over 2024, che è accusata dai fan sui social di aver mentito sulla propria età durante il programma. “Non c’è età e non c’è tempo per far girar la testa” ha assicurato nel suo messaggio di presentazione per la sfilata incriminata, trasmesso durante il programma condotto da Maria De Filippi. In effetti, Sabrina ha poi ammesso di non essere più giovanissima, e sulla sua età – così come su quella di Tiziana – si è anche un po’ discusso in trasmissione. Interrogata a riguardo, la donna originaria di Reggio Emilia ha confessato di avere 55 anni, per poi precisare che ne sta per compiere 56. Sui social è però infuriata subito la polemica, con diversi utenti che sostengono che le cose non stiano davvero così e che in realtà Sabrina si stia togliendo qualche annetto per fare più bella figura con i suoi potenziali corteggiatori dopo aver chiuso con Silvio. Non è chiaro al momento se ci siano motivi concreti per dire che la nuova concorrente di Uomini e Donne Over stia davvero mentendo oppure no, ma gli hater ormai si sono scatenati contro di lei.

Sabrina a Uomini e Donne Over la gaffe di Gianni Sperti

Sabrina si è presentata nello studio di Uomini e Donne Over con un sensuale balletto che ha fatto girare la testa ai maschi presenti, che l’hanno premiata con voti molto alti. C’è anche chi però si è fatto scappare una piccola gaffe, dopo l’esibizione. Gianni Sperti si è infatti lasciato sfuggire un commento che indubbiamente voleva sembrare gentile, ma di cui poi lui stesso si è scusato. “Per l’età che c’hai ha un bel fisico” ha detto il ballerino e opinionista a proposito di Sabrina. Subito Tina Cipollari ha avuto da ridere: “Perché, che età c’ha? È giovane!”. Quando la concorrente di Uomini e Donne Over ha rivelato di avere 55 anni, Gianni Sperti si è subito corretto, facendo un passo indietro: “Scusa, ho fatto un gaffe”. Maria De Filippi ha comunque provato a salvarlo in corner, aggiungendo che a 55 anni comunque non è giovanissima e nonostante questo Sabrina ha ancora un fisico invidiabile.

